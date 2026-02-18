Ungaria a oprit livrările de motorină către Ucraina, ca represalii după blocarea conductei Drujba

Ungaria a anunţat miercuri suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, ca represalii după blocarea conductei Drujba, prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, ţări care sunt acum nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol.

Conform versiunii Kievului, conducta Drujba a fost avariată luna trecută de un atac rusesc. Dar premierul ungar Viktor Orban şi cel slovac Robert Fico afirmă că reparaţiile s-au încheiat, dar Ucraina menţine blocată conducta într-o acţiune de „şantaj politic" împotriva Budapestei, întrucât Orban refuză să o susţină în războiul cu Rusia şi se împotriveşte unei aderări viitoare a Ucrainei la UE.

„Ucraina şantajează Ungaria, au oprit fluxul de petrol prin conducta Drujba, suntem nevoiţi să eliberăm din rezervele strategice", a anunţat Orban miercuri pe Facebook, scrie Agerpres.

Ministrul său de externe, Peter Szijjarto, a anunţat la rândul său că Ungaria a suspendat livrările de motorină către Ucraina, livrări ce vor fi reluate numai dacă aceasta din urmă deblochează conducta Drujba, despre care a spus că a fost oprită "în urma unei decizii politice luate de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski".

Potrivit unor surse media ungare, circa 6% din motorina consumată de Ucraina provine din Ungaria.

Şi Slovacia a anunţat că este nevoită să apeleze la rezervele strategice de petrol în urma opririi fluxului prin oleoductul Drujba. Guvernul condus de premierul Robert Fico a aprobat eliberarea a aproximativ jumătate din rezervele strategice şi punerea lor la dispoziţia companiei petrochimice Slovnaft, deţinută de compania maghiară MOL, pentru a menţine aprovizionarea pieţei locale, oprind în acelaşi timp exporturile către Ucraina şi alte ţări.

Ungaria şi Slovacia dispun de stocuri de petrol care le asigură consumul pentru aproximativ trei luni.

Luni, Croația a respins solicitarea Ungariei și Slovaciei prind transportul de petrol rusesc prin oleoductul său Adria, dar a oferit ajutor din partea ţării sale pentru livrări de petrol din alte surse.

Ministrul croat al Economiei a afirmat că oleoductul Adria este pregătit, dar că nu există scuze tehnice pentru ca o ţară din UE să rămână dependentă de petrolul rusesc.