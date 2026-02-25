Orban trimite trupe să păzească infrastructura energetică, invocând o amenințare din partea Ucrainei

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a acuzat miercuri Ucraina că ar plănui sabotarea infrastructurii energetice a țării și a anunțat că a dispus trimiterea de trupe pentru protejarea obiectivelor-cheie.

„Am ascultat informările serviciilor naționale de securitate și constat că Ucraina pregătește noi acțiuni menite să perturbe funcționarea sistemului energetic al Ungariei”, a transmis Orban, citat de POLITICO.

Acuzațiile amplifică tensiunile dintre Budapesta și Kiev, dar și dintre guvernul ungar și Bruxelles, pe fondul campaniei pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie, în care Orbán riscă să piardă puterea.

Alături de premierul slovac pro-rus Robert Fico, care luni a întrerupt livrările de urgență de energie către Ucraina, Orban a acuzat autoritățile de la Kiev că tergiversează reparațiile la conducta Drujba, prin care Ungaria primește petrol rusesc. Potrivit autorităților ucrainene, conducta a fost avariată într-un atac aerian rusesc la sfârșitul lunii ianuarie și se află încă în reparații.

La începutul săptămânii, liderul ungar a blocat și un pachet financiar de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, convenit în cadrul unei reuniuni a Consiliului European din decembrie, stârnind nemulțumirea miniștrilor de externe ai UE.

„Sunt uluit de poziția Ungariei”, a declarat ministrul german de Externe, Johann Wadephul. „Nu cred că este corect ca Ungaria să invoce propria luptă pentru libertate pentru a trăda suveranitatea europeană.”

În contextul în care este devansat în sondaje de rivalul său politic, Péter Magyar, Orban încearcă să-l prezinte pe acesta drept un susținător al Ucrainei și al Bruxelles-ului și îl critică pentru tăcerea pe tema aprovizionării cu petrol și a presupusei amenințări din partea Kievului.

„Am ordonat consolidarea protecției infrastructurii energetice critice”, a afirmat Orban miercuri. „Aceasta înseamnă că soldați și echipamentele necesare pentru respingerea unor eventuale atacuri vor fi desfășurate în apropierea principalelor facilități energetice.”

De asemenea, mai mulți polițiști vor patrula în jurul centralelor electrice, stațiilor de distribuție și centrelor de control, a precizat premierul. Totodată, a fost instituită o interdicție de zbor în regiunea Szabolcs-Szatmár-Bereg, din nord-estul Ungariei, la granița cu Ucraina.

La rândul său, Péter Magyar l-a acuzat pe Orban de nepotism și corupție și susține că, după 16 ani la conducerea guvernului, acesta este responsabil pentru dificultățile economice ale Ungariei, care au dus la creșterea prețurilor, în special la carburanți.

„În loc să abordeze problemele reale ale maghiarilor și ale mediului de afaceri, Viktor Orbán preferă să inducă în eroare, să provoace și să împovăreze țara cu unele dintre cele mai ridicate taxe din Europa”, a scris Magyar pe rețelele sociale, adăugând că benzina este considerabil mai ieftină în Polonia, Cehia și Bulgaria.