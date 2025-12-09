Încrederea ucrainenilor în Zelenski este în scădere. Doar aproximativ 20% ar vota pentru actualul președinte, arată un nou sondaj

Doar 20,3% dintre ucraineni ar vota pentru președintele Volodimir Zelenski la viitoarele alegeri prezidențiale, potrivit unui sondaj Info Sapiens publicat pe 9 decembrie.

Cercetarea a fost realizată între 13 și 28 noiembrie, la scurt timp după izbucnirea unui amplu scandal de corupție în Ucraina, în care au fost implicați apropiați ai lui Zelenski și oficiali guvernamentali. În ciuda noului sondaj, Volodimir Zelenski rămâne cel mai popular candidat, conform sondajului, arată Kyiv Independent.

În octombrie, cu o lună înainte de scandal, 24,3% dintre alegători declarau că l-ar susține pe Zelenski.

Fostul comandant al armatei, Valerii Zalujnîi — în prezent ambasador al Ucrainei în Marea Britanie — se situează pe locul al doilea, cu 19,1%, în creștere cu 3% față de sondajul din octombrie.

Kiril Budanov, șeful serviciilor de informații militare, ocupă locul al treilea, cu 5,1% din intențiile de vot.

Aproximativ 23,6% dintre respondenți fie nu au putut decide, fie au refuzat să răspundă.

Cum ar vot ucrainenii în alegerile parlamentare

Întrebați despre alegerile parlamentare, 21,8% dintre ucraineni au spus că ar susține un partid inexistent condus de Zalujnîi, în timp ce partidul lui Zelenski ar obține doar 11,5%.

În ciuda popularității lor, nici Zalujnîi, nici Budanov nu au anunțat planuri de a intra în politică.

Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice cu 1.000 de ucraineni cu vârsta de 16 ani și peste.

La venirea la putere a lui Zelenski, după alegerile prezidențiale și parlamentare din 2019, 80% dintre ucraineni aveau încredere în el, dar procentul a scăzut la 37% în februarie 2022. Nivelul de încredere a crescut spectaculos la 90% la începutul invaziei ruse pe scară largă.

Încrederea populației în Zelenski

Un sondaj realizat în această toamnă de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) arăta că în prezent 60% dintre ucraineni au încredere în Zelenski, în timp ce 35% nu au.

În același timp, doar 25% dintre respondenți consideră că Zelenski ar trebui să rămână în funcție după încheierea războiului declanșat de Rusia.

Potrivit Constituției Ucrainei, următoarele alegeri pot avea loc doar după încheierea legii marțiale, instituită odată cu invazia rusă din 2022. Zelenski a declarat în septembrie că este deschis să nu candideze pentru un nou mandat după război.

Întrebat despre acest subiect, președintele american Donald Trump a spus într-un interviu pentru Politico, difuzat pe 9 decembrie, că „a venit timpul” ca Ucraina să organizeze alegeri. Comentariile sale vin în contextul presiunilor Washingtonului asupra Kievului de a negocia un plan de pace pentru a pune capăt războiului. Trump a adăugat că „poate Zelenski ar câștiga”.

„Sunt mereu pregătit pentru alegeri”, i-a răspuns Zelenski, mai târziu în aceeași zi, ziarului italian La Repubblica, comentând afirmațiile lui Trump.