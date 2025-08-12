search
Marți, 12 August 2025
Trump, gafă în timpul unei conferințe de presă: „Merg în Rusia vineri”

Război în Ucraina
Președintele american Donald Trump a spus de două ori în timpul unei conferințe de presă că „merge în Rusia”, când s-a referit la întâlnirea programată cu Vladimir Putin în statul american Alaska, ales în mod neașteptat ca loc de discuții în cadrul primului summit între cei doi lideri, dedicat unui potențial acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina.

Prima dată, Trump a făcut afirmația greșită în momentul în care vorbea despre situația din capitala Washington, unde a decis să federalizeze departamentul de poliție, motivând o rată ridicată a criminalității și starea deplorabilă în care a ajuns orașul din cauza oamenilor fără adăpost.

„Este o urgență tragică și este jenant pentru mine să fiu aici la acest podium. Știți, mă duc să-l văd pe Putin - merg în Rusia vineri”, a spus Trump.

Ulterior, în aceeași conferință de presă, președintele american a făcut aceeași gafă, ce poate fi probabil interpretată ca o scăpare într-un moment tensionat pe plan intern, în condițiile în care un summit cu miză mare pentru efortul diplomatic al SUA se apropie cu pași repezi.

„Mergem în Rusia. Va fi o afacere importantă”, a spus Trump.

Trump a făcut aceste declarații din sala de conferințe de presă a Casei Albe, avându-i alături pe procurorul general Pam Bondi, secretarul Apărării Pete Hegseth și procurorul american Jeanine Pirro, recent confirmată în funcție.

„Aceasta este o urgență tragică și este jenant pentru mine să fiu aici sus. Știți, mă duc să-l văd pe Putin. Merg în Rusia vineri. Nu-mi place să fiu aici sus, să vorbesc despre cât de nesigură, murdară și dezgustătoare este această capitală cândva frumoasă.”

Întâlnirea va fi prima dintre un președinte american și Putin din 2021, când Joe Biden s-a întâlnit cu președintele rus în Elveția. Este, de asemenea, prima dată când Putin merge în SUA în ultimii zece ani.

Săptămâna trecută, senatoarea republicană din Alaska, Lisa Murkowski, și-a exprimat îngrijorarea, dar și optimismul prudent, cu privire la întâlnirea care are loc în Alaska.

„Președintele Trump a anunțat că se va întâlni cu președintele Putin în Alaska vinerea viitoare pentru a continua negocierile în scopul de a pune capăt războiului catastrofal al Rusiei în Ucraina”, a transmis Murkowski, un susținător al Ucrainei, într-un comunicat, potrivit The Independent.

„Aceasta este o altă oportunitate pentru Arctica de a servi drept loc de întâlnire a liderilor mondiali pentru a încheia acorduri semnificative. Deși rămân profund precaută față de Putin și regimul său, sper că aceste discuții vor duce la progrese reale și vor contribui la încheierea războiului în condiții echitabile.”

Criticii alegerii acestui stat pentru întâlnirea cu Putin au semnalat faptul că Rusia a revendicat Alaska la începutul anilor 1770 și le-a cerut nativilor din Alaska să vâneze animale cu blană pentru ruși, înainte ca Statele Unite să cumpere Alaska de la Rusia în 1867.

Rușii au salutat decizia de a organiza summitul în Alaska.

„Născută ca America rusă — rădăcini ortodoxe, forturi, comerț cu blănuri — Alaska reflectă aceste legături și face din SUA o națiune arctică”, a declarat trimisul special economic al Rusiei, Kirill Dmitriev, într-un comunicat pe X.

Trump, deranjat de o declarație a lui Zelesnki

Donald Trump a făcut mai multe declarații despre viitoarea sa întâlnire cu Putin, unele dintre ele contradictorii, în care și-a exprimat din nou o anumită iritare față de Zelenski și în care, pe alocuri, și-a exprimat vechiul optimism privind faptul că SUA ar putea media cu succes un acord de pace.

„Am fost puțin deranjat de faptul că Zelenski spune: «Ei bine, trebuie să obțin aprobarea constituțională»”, a spus Trump.

„Are aprobarea să intre în război și să omoare pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii, pentru că vor avea loc niște schimburi. Știu asta de la Rusia și din conversațiile cu toată lumea. Spre binele Ucrainei, spre binele ei — lucruri bune, nu lucruri rele; și unele lucruri rele pentru ambele.”

Trump a evidențiat faptul că negocierile vor fi complexe și că, probabil, la un moment dat, va avea loc și o întâlnire Putin-Zelenski.

„Vom modifica liniile, liniile de luptă de care au nevoie. Dar vreau să stabilim o întâlnire între cei doi lideri.”

Până atunci, președintele american spune că se așteaptă ca întâlnirea cu Putin să fie „constructivă” și speră că se va găsi o cale de mijloc astfel încât ambele beligerante să fie de acord cu un anumit schimb de teritorii, un compromis neplăcut pentru ambele, dar care să faciliteze un armistițiu și, la final, un acord de pace.

