Marți, 12 August 2025
Adevărul
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Donald Trump, înainte de întâlnirea cu Putin în Alaska

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de susținere pentru demersurile președintelui american Donald Trump în vederea încheierii războiului din Ucraina.

Nicușor Dan salută eforturile lui Donald Trump pentru pace în Ucraina FOTO: AFP
Nicușor Dan salută eforturile lui Donald Trump pentru pace în Ucraina FOTO: AFP

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat, alături de alți lideri europeni, o declarație comună prin care reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina și principiile unei păci durabile, salutând totodată implicarea președintelui american Donald Trump în găsirea unei soluții pentru încheierea conflictului. 

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe rețelele sociale. 

Declarație comună pentru pace

Edilul a precizat că, împreună cu ceilalți lideri europeni, a semnat o declarație prin care se afirmă clar că „pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”.

Nicușor Dan a subliniat că sprijinul pentru Ucraina va continua în parteneriat cu aliații europeni și transatlantici: „Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european.”

Întâlnire Trump-Putin în Alaska

Președintele Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin, vinerea viitoare, în Alaska, pentru a continua negocierile în vederea încheierii războiului din Ucraina. Niciun lider european nu a fost invitat la discuțiile programate pentru 15 august. Totuși, Trump va purta o convorbire telefonică pe 13 august cu principalii lideri europeni.

Declarații controversate înaintea întâlnirii

Trump și-a exprimat în mod repetat păreri contradictorii despre negocieri. Pe de o parte, s-a arătat iritat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, criticând necesitatea unui acord constituțional pentru schimburi teritoriale.

Am fost puțin deranjat de faptul că Zelenski spune: «Ei bine, trebuie să obțin aprobarea constituțională»”, a declarat Trump. „Are aprobarea să intre în război și să omoare pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii”.

Pe de altă parte, și-a menținut optimismul că Statele Unite pot media un acord de pace. „Vom modifica liniile de luptă de care au nevoie. Dar vreau să stabilim o întâlnire între cei doi lideri [Putin și Zelenski]”, a adăugat el.

Trump a sugerat că discuțiile cu Putin ar putea conduce la un schimb de teritorii, un compromis „neplăcut pentru ambele părți”, dar care ar putea deschide calea către un armistițiu și, în final, un acord de pace.

