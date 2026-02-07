search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Zelenski dezvăluie că Trump vrea ca Ucraina şi Rusia să pună capăt războiului până în iunie. „De ce în această vară?”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că administraţia liderului american Donald Trump doreşte ca Ucraina şi Rusia să găsească o soluţie pentru a pune capăt războiului până în iunie.

Donald Trump și Volodimir Zelenski/FOTO: Profimedia
Donald Trump și Volodimir Zelenski/FOTO: Profimedia

„Au spus că vor să facă totul în iunie. Şi vor face tot posibilul pentru a se asigura că războiul se va termina”, a afirmat Zelenski, ale cărui declaraţii au fost transmise sâmbătă de agenţia de ştiri ucraineană Ukrinform, citată de Agerpres.

„Americanii propun ca părţile să încheie războiul în această vară. Şi probabil vor pune presiune asupra părţilor, în conformitate cu agenda lor. De ce în această vară? Înţelegem că problemele lor interne din Statele Unite au un impact şi vor fi şi mai relevante pentru ei”, a explicat preşedintele ucrainean.

Zelenski a făcut aluzie la viitoarele alegeri din SUA de la jumătatea mandatului, voturi care „vor fi mai importante” pentru politicienii americani decât chestiunile internaţionale.

Zelenski a declarat că alegerile din noiembrie pentru Congresul SUA sunt o prioritate majoră pentru Washington, sugerând că Statele Unite își doresc progrese rapide privind încheierea războiului, posibil până în luna iunie.

El a precizat că Ucraina a propus deja un plan de pace etapizat, care stabilește pașii ce ar trebui urmați de fiecare parte, în cazul în care Rusia este dispusă să oprească conflictul.

Liderul de la Kiev nu a oferit detalii despre conținutul planului, dar a subliniat că stabilirea termenilor este esențială dacă Moscova acceptă negocierile. Totodată, Washingtonul a propus o întâlnire între delegațiile ucraineană și rusă la Miami, peste aproximativ o săptămână, propunere acceptată de Kiev.

Președintele ucrainean a reiterat că garanțiile de securitate reprezintă un element-cheie pentru încheierea războiului și că acestea trebuie semnate înaintea oricăror alte documente.

După două runde de discuții la Abu Dhabi, mediate de SUA, ale căror singur rezultat concret a fost un schimb de prizonieri de război, fără alte progrese în ceea ce privește problemele fundamentale, Ucraina nu a obținut încă garanțiile de securitate pe care le consideră o condiție prealabilă pentru orice acord sau vot.

„Poziția Kievului este că nu se poate ajunge la niciun acord până când nu vor fi puse în aplicare garanțiile de securitate pentru Ucraina din partea Statelor Unite și a partenerilor”, a declarat o sursă pentru Reuters.

