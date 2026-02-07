Armata ucraineană a lovit o uzină ce alimentează rachetele de croazieră ale Rusiei, ca parte a campaniei cu drone cu rază lungă de acțiune asupra complexului industrial din spatele loviturilor asupra orașelor și infrastructurii energetice ucrainene, relatează Kyiv Post.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a efectuat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac cu drone asupra unei uzine chimice care produce combustibil pentru rachetele de croazieră ale Rusiei.

Potrivit unor surse din cadrul SBU ale Kyiv Post, dronele operate de Centrul de Operațiuni Speciale Alfa au lovit o unitate de cercetare și producție din satul Redkino, în regiunea Tver, la nord-vest de Moscova.

Instalația vizată produce Decylin-M, un combustibil utilizat pentru alimentarea rachetelor de croazieră Kh-55 și Kh-101, precum și aditivi pentru combustibil folosit în aviație, a declarat această sursă.

Incendiul rezultat în urma impactului a fost captat de rețeaua de sateliți a NASA FIRMS, care monitorizează incendiile la nivel global aproape în timp real.

„SBU continuă atacurile sistematice asupra instalațiilor cheie ale complexului militar-industrial rus”, a declarat o sursă pentru Kyiv Post. „Această uzină este o verigă importantă în producția de rachete de croazieră. Chiar și o oprire temporară complică producția de combustibil pentru rachete și reduce capacitatea inamicului de a menține intensitatea atacurilor asupra orașelor noastre.”

Autoritățile locale au confirmat atacul

Autoritățile ruse au confirmat un atac cu drone în cursul nopții, fără a preciza ținta.

Guvernatorul interimar al regiunii Tver, Vitali Korolev, a declarat că un incendiu a izbucnit la o întreprindere din districtul Konakovo după ce apărarea aeriană a respins un atac cu drone. El a declarat într-un comunicat că echipajele de pompieri au stins incendiul, care n-a produs victime, și a dat asigurări că producția întreprinderii nu a fost afectată.

Potrivit agenției ruse independente ASTRA, care a analizat înregistrări video, atacul a vizat Uzina Experimentală Redkino.

Locuitorii din Redkino au raportat mai multe explozii peste noapte, urmate de un incendiu și miros puternic de substanțe chimice, a mai relatat ASTRA. Publicația a menționat că fabrica, sancționată de SUA și de alte țări occidentale, este specializată în produse chimice pentru industria aviatică și spațială.

Atacul face parte din campania susținută a SBU împotriva infrastructurii militar-industriale și energetice a Rusiei, departe de linia frontului. Ucraina și-a extins atacurile la ținte strategice pe teritoriul Rusiei - rafinării de petrol, depozite de combustibil, aerodromuri și petroliere din Flota din umbră a Rusiei - în scopul de a degrada capacitățile de război ale țării agresoare și a abilității acesteia de a efectua atacuri cu rachete și drone la scară largă.