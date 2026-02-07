SUA propun un calendar accelerat pentru un acord de pace Rusia-Ucraina

SUA au propus un calendar accelerat pentru încheierea unui acord de pace între Rusia și Ucraina la ultima rundă de negocieri trilaterale de la Abu Dhabi, relatează Reuters, citând surse familiarizate cu discuțiile.

Delegațiile americană și ucraineană au discutat posibilitatea semnării unui acord de pace între Ucraina și Rusia în luna martie, urmat de organizarea, simultan, a alegerilor și a unui referendum național în luna mai.

Potrivit surselor citate de Reuters, aceste termene sunt nerealiste ținând cont de divergențele majore persistente între părți privind chestiunile teritoriale

Negociatorii SUA, emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, respectiv Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, ar fi transmis echipei ucrainene că pe măsură ce se apropie alegerile parțiale pentru Congres, președintele american se va concentra mai mult pe agenda internă, ceea ce va reduce fereastra de timp în care administrația americană poate investi capital politic pentru a media un acord de pace.

Sursele citate de Reuters au catalogat calendarul propus de SUA drept „fantezist”. Autoritățile electorale ucrainene estimează că, în condițiile actuale de război, organizarea unor alegeri și a unui referendum ar presupune cel puțin șase luni de pregătire.

Organizarea unor astfel de alegeri ar necesita modificări legislative, o finanțare substantanțială și o soluție pentru milioanele de alegători, soldați și cetățeni strămutați în teritoriul ocupat de Rusia.

„Americanii se grăbesc”, au declarat sursele Reuters.

Calendarul ar putea fi pesemne accelerat, dar oficialii ucraineni sunt sceptici în privința respectării unui armistițiu de către Rusia. În plus, nu e clar cum poate fi depășit rapid principalul obstacol în calea unui acord de pace: Ucraina respinge categoric cedarea către Rusia a controlului asupra teritoriilor necucerite din regiunea Donețk, iar Rusia nu arătat disponibilitate de a face concesii în privința centralei nucleare Zaporojie după ce SUA a propus ca Washingtonul să prea administrarea centralei și a împărți producția între Rusia și Ucraina.

Un alt factor de incertitudine este răspunsul populației ucrainene, care ar putea respinge termenii unui acord de pace ce ar prevede concesii teritoriale.

După două runde de discuții la Abu Dhabi, mediate de SUA, ale căror singur rezultat concret a fost un schimb de prizonieri de război, fără alte progrese în ceea ce privește problemele fundamentale, Ucraina nu a obținut încă garanțiile de securitate pe care le consideră o condiție prealabilă pentru orice acord sau vot.

„Poziția Kievului este că nu se poate ajunge la niciun acord până când nu vor fi puse în aplicare garanțiile de securitate pentru Ucraina din partea Statelor Unite și a partenerilor”, a declarat o sursă pentru Reuters.