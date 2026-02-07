search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA propun un calendar accelerat pentru un acord de pace Rusia-Ucraina

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

SUA au propus un calendar accelerat pentru încheierea unui acord de pace între Rusia și Ucraina la ultima rundă de negocieri trilaterale de la Abu Dhabi, relatează Reuters, citând surse familiarizate cu discuțiile.

image

Delegațiile americană și ucraineană au discutat posibilitatea semnării unui acord de pace între Ucraina și Rusia în luna martie, urmat de organizarea, simultan, a alegerilor și a unui referendum național în luna mai. 

Potrivit surselor citate de Reuters, aceste termene sunt nerealiste ținând cont de divergențele majore persistente între părți privind chestiunile teritoriale

Negociatorii SUA, emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, respectiv Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, ar fi transmis echipei ucrainene că pe măsură ce se apropie alegerile parțiale pentru Congres, președintele american se va concentra mai mult pe agenda internă, ceea ce va reduce fereastra de timp în care administrația americană poate investi capital politic pentru a media un acord de pace. 

Sursele citate de Reuters au catalogat calendarul propus de SUA drept „fantezist”. Autoritățile electorale ucrainene estimează că, în condițiile actuale de război, organizarea unor alegeri și a unui referendum ar presupune cel puțin șase luni de pregătire. 

Organizarea unor astfel de alegeri ar necesita modificări legislative, o finanțare substantanțială și o soluție pentru milioanele de alegători, soldați și cetățeni strămutați în teritoriul ocupat de Rusia.

„Americanii se grăbesc”, au declarat sursele Reuters.

Calendarul ar putea fi pesemne accelerat, dar oficialii ucraineni sunt sceptici în privința respectării unui armistițiu de către Rusia. În plus, nu e clar cum poate fi depășit rapid principalul obstacol în calea unui acord de pace: Ucraina respinge categoric cedarea către Rusia a controlului asupra teritoriilor necucerite din regiunea Donețk, iar Rusia nu arătat disponibilitate de a face concesii în privința centralei nucleare Zaporojie după ce SUA a propus ca Washingtonul să prea administrarea centralei și a împărți producția între Rusia și Ucraina.

Un alt factor de incertitudine este răspunsul populației ucrainene, care ar putea respinge termenii unui acord de pace ce ar prevede concesii teritoriale.

După două runde de discuții la Abu Dhabi, mediate de SUA, ale căror singur rezultat concret a fost un schimb de prizonieri de război, fără alte progrese în ceea ce privește problemele fundamentale, Ucraina nu a obținut încă garanțiile de securitate pe care le consideră o condiție prealabilă pentru orice acord sau vot.

„Poziția Kievului este că nu se poate ajunge la niciun acord până când nu vor fi puse în aplicare garanțiile de securitate pentru Ucraina din partea Statelor Unite și a partenerilor”, a declarat o sursă pentru Reuters.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
digi24.ro
image
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
stirileprotv.ro
image
Februarie de coșmar în România. Viscole și troiene de 5 metri în anii istorici
gandul.ro
image
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
mediafax.ro
image
Gabi Tamaș, la un pas să divorțeze. Motivul pentru care Ioana a vrut să pună capăt mariajului
fanatik.ro
image
Doi soți au cumpărat o casă în care știu că vor fi inundați, dar nu regretă nimic: „Ridicăm prizele și mobila”
libertatea.ro
image
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
digisport.ro
image
Germania face descoperirea anului. Resursa, care a fost bine ascunsă până acum, ar putea schimba viitorul energetic al Europei
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total"
observatornews.ro
image
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Cătălin Măruță a scăpat adevărul despre concediere. Ce o să se întâmple după plecarea lui, nu a putut să spună asta pe post
playtech.ro
image
Sorin Cârțu i l-a propus lui Mihai Rotaru pe Zeljko Kopic antrenor la Universitatea Craiova. „Am avut discuții”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața transferurilor
digisport.ro
image
Statul pregătește reducere de impozit pentru cei care plătesc la timp: cine poate primi bonificația
stiripesurse.ro
image
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Vești excelente! 80% dintre angajatori vor mări salariile
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux
click.ro
image
Filmul din 2007 care domină topul preferințelor de pe Netflix. Distribuția este plină de actori renumiți
click.ro
image
Zodiile pentru care se anunță un weekend fabulos. Următoarele două zile vor fi pline de oportunități, inspirație și momente speciale pentru acești nativi
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cel mai tânăr concurent de la Românii au talent a cucerit toată țara: „Ești absolut adorabil!” Teodor are doar 3 ani și are un vis măreț
image
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux

OK! Magazine

image
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?