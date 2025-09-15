search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Europa este departe de a avea forța necesară de a ține la distanță Rusia, avertizează Estonia

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Rusia reprezintă o amenințare acută pentru „orice țară sănătoasă”, iar Europa este abia la începutul reconstrucției apărării sale, a declarat pentru publicația The Times premierul estonian, Kristen Michal, care a chemat aliații europeni ai NATO să ia măsuri, precum să înceapă să achiziționeze în comun arme.

battle group Estonia jpg

După ce Rusia a trimis cel puțin 19 drone peste granița cu Poloniași a încălcat spațiul aerian estonian cu un elicopter militar Mi-8 săptămâna trecută, Michal subliniază că avertismentele repetate ale țării sale cu privire la agresiunea rusă s-au dovedit pe deplin justificate.

„Rusia reprezintă o amenințare acută pentru Europa, pentru NATO, pentru fiecare țară sănătoasă din lume. Am fost percepuți chiar ca fiind puțin paranoici când vorbeam despre amenințările reprezentate de Rusia. Dar acum, toate lucrurile despre care am atras atenția noi, cei din țările baltice, Polonia sau nordice, a prins viață.”  

Estonia insistă asupra faptului că imperialismul și beligeranța Rusiei constituie amenințare nu doar pentru vecinii săi imediați, ci și pentru alianță în ansamblu și pentru alte părți ale lumii unde mercenarii ruși au acționat, cum ar fi Africa Subsahariană.

Rusia, un pericol dincolo de război

În ceea ce privește războiul actual, Michal a sugerat că, dacă s-ar ajunge la un acord de pace sau la o situație de „conflict înghețat” în Ucraina, zeci de mii de soldați ruși demobilizați s-ar revărsa și ar destabiliza regiuni mult dincolo de Europa, așa cum a făcut compania militară privată Wagner.

„Rusia are mai mulți oameni înarmați decât înainte de război. Primesc salarii mai mari, au capacități de luptă. Unii dintre ei sunt criminali și vor fi tratați ca eroi în Rusia”, a observat el.

„Nu se vor întoarce în armata regulată. Se vor alătura diferitelor operațiuni paramilitare sau operațiuni secrete pe toată planeta: în Europa, incendiind depozite, magazine în Asia, în Africa. Nu este vorba doar de granița de est [a NATO]. Este vorba despre ce se va întâmpla pe întreaga planetă când se va termina războiul.”

Michal, care i-a succedat Kajei Kallas în funcția de prim-ministru și lider al Partidului Reformist de centru-dreapta vara trecută, este de părere că Europa este încă departe de a avea forța militară necesară pentru a ține Kremlinul la distanță. „Va fi nevoie de multe pentru ca Europa să devină mult mai puternică”, a spus el. „În acest moment suntem abia la început.”

Cazul Estoniei

În Estonia, care are un deficit bugetar relativ mic și una dintre cele mai mici datorii publice din Europa în raport cu dimensiunea economiei sale, înarmarea într-un ritm rapid a necesitat totuși reduceri drastice de cheltuieli și creșteri de impozite. Deși Uniunea Europeană și-a relaxat recent regulile fiscale pentru a permite statelor membre să se împrumute pentru investiții în apărare, acestea se confruntă cu o criză financiară profundă.

„Trebuie să reducem bugetele publice, trebuie să reducem diferite servicii”, a spus Michal. „A trebuit să creștem TVA-ul și să luăm împrumuturi care trebuie rambursate. Este greu, dar nu există altă cale dacă vrei să trăiești în pace. Rațional vorbind, știi că ai nevoie de 5% din PIB pentru apărare. La nivel emoțional, îți spui: «Nu-mi place, îmi plăcea viața mai mult când aveam mai mulți bani». Asta deschide calea pentru populiști în orice țară.

Un factor care a facilitat puțin acest proces a fost digitalizarea serviciilor publice din Estonia, despre care Michal a estimat că economisește țării sale echivalentul a 2% din PIB în fiecare an. Marea Britanie se numără printre țările care studiază modelul.

Michal ar dori, de asemenea, să vadă aliații europeni punându-și laolaltă resursele și cumpărând armament împreună pentru a reduce costurile. „Stăm la aceleași cozi. Dacă am face achiziții comune, asta ar ajuta foarte mult. Am putea cumpăra de pildă zece [unități ale unui sistem de armament], Polonia va cumpăra o sută. Asta înseamnă mai ieftin și mult mai ușor accesibil.”

Încălcările spațiului aerian polonez de miercurea trecută de către Rusia a fost o premieră: NATO a fost „testată în spațiul aerian”. Răspunsul, cu aeronave și apărări aeriene ale cel puțin cinci aliați care s-au implicat în doborârea a patru dintre drone, a trecut testul în mod convingător.

Santinela estică

Premierul eston a salutat, de asemenea, inițiativa alianței, Santinela Estică, de a consolida apărarea aeriană de pe flancul estic cu șase avioane de vânătoare suplimentare și alte sisteme, considerându-o „veste bună din motive proaste”.

Pe 14 septembrie, președintele polonez Karol Nawrocki a semnat un decret care permite forțelor militare străine să rămână pe teritoriul polonez ca parte a misiunii Santinela Estică.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat că doborârea a 3 sau 4 din cele 19 drone rusești de către unitățile poloneze de apărare aeriană ar putea fi considerată, „conform standardelor ucrainene”, un succes complet .

În weekend, Donald Trump a emis un ultimatum restului NATO, spunând că va impune sancțiuni „majore” Moscovei și susținătorilor acesteia doar dacă țările UE vor opri cu totul importul de petrol rusesc și ar impune împreună tarife de între 50 și 100% pentru mărfurile din China.

Cu toate acestea, Michal s-a arătat ferm convins că America va continua să își respecte angajamentele de securitate față de aliații săi. „Trump a spus că [deși] este președintele Statelor Unite, este dedicat NATO și articolului 5”, a spus el.

„Dar cererea în schimb a fost ca Europa să ia apărarea mult mai în serios, să cheltuiască în acest scop. Pentru mine, a fost un mesaj foarte clar. Toată lumea, de la Rusia până la China, înțelege că Statele Unite sunt angajate față de NATO.”

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
digi24.ro
image
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
stirileprotv.ro
image
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș
gandul.ro
image
„Vom adera anul viitor la OCDE”. Nicușor Dan, optimist după discuții cu secretarul general Mathias Cormann
mediafax.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cele 16 posibile înfățișări ale criminalului Emil Gânj. Inspirați din cea mai mare vânătoare de oameni din Franța, polițiștii români încearcă să dea de urma fugarului
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Cele mai spectaculoase ținute de la Emmy 2025. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu
antena3.ro
image
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
image
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Tabel cu bolile pentru pensionare pe caz de boală 2025. Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează pensia
playtech.ro
image
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
14 octombrie 2025, zi liberă pentru elevii și profesorii din acest județ
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
O nouă ZI LIBERĂ pentru românii cu copii în fiecare toamnă. Zile libere de Crăciun şi Revelion
romaniatv.net
image
Ministrul Apărării face declarații oficiale cu privire la plecarea românilor la războiul din Ucraina!
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
4 zodii ce vor muta munții din loc până pe 1 octombrie. Le merge totul ca pe roate, iar dorințele li se împlinesc. Urmează o perioadă de poveste, viața lor se schimbă în bine
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Escapada Regelui Felipe al Spaniei fără Letizia! Unde a apărut monarhul, care dă semne că uneori fuge de căsnicia sa
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceauşescu în fruntea unei demonstraţii din Bucureşti pentru sprijinirea Guvernului Dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie 1945 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 6/1945)
Bucureștiul anului 1945: Gărzile cetățenești, în luptă cu „răufăcătorii”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”

OK! Magazine

image
Cine este bărbatul pe care Kate Middleton l-a îmbrățișat cu atâta căldură: ce înseamnă el pentru unul dintre copiii ei

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!