Șeful armatei ucrainene i-a destituit pe comandanții a două corpuri de armată după pierderi pe front

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, i-a înlăturat din funcție pe Volodîmîr Silenko, comandant al Corpului 17 Armată, și pe Maksîm Kituha, aflat la conducerea Corpului 20. Motivul invocat: „deficiențe în conducerea trupelor”.

Statul Major de la Kiev a confirmat schimbările, precizând că deciziile vin în urma pierderilor de teritoriu și de efective în sectoarele Zaporojie și Novopavlivka. Cei doi generali vor rămâne în serviciu, dar pe alte poziții.

Este pentru prima dată când se operează asemenea destituiri de la introducerea noului sistem de comandă pe corpuri de armată, la începutul acestui an. Ukrainska Pravda a scris că schimbările ar fi avut loc în urmă cu o săptămână sau două, fiind raportate public pe 15 septembrie.

Corpul 17, condus de Silenko, era desfășurat în regiunea Zaporojie, unde Ucraina a pierdut recent localitatea Kamianske și o parte din satul Plavni, situat pe malul Niprului. În același timp, unitățile Corpului 20, condus de Kituha, au cedat teren la granița dintre regiunile Donețk și Dnipropetrovsk, unde trupele ruse au reușit să înainteze.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a confirmat în evaluările sale recente că Rusia a avansat în estul regiunii Zaporojie. Imagini geolocalizate publicate la 15 septembrie arată că unități ruse au ocupat satul Olhivske, la nord-est de Huliaipole. Ministerul rus al Apărării a creditat regimentul 114 infanterie motorizată pentru aceste câștiguri, iar bloggerii militari pro-Kremlin au susținut că au fost obținute și alte poziții, deși aceste afirmații nu au fost confirmate independent.

Raport de forțe defavorabil Kievului

Sîrski a avertizat săptămâna trecută că armata rusă dispune de o superioritate de trei la unu în efective și tehnică, raport care în anumite sectoare se ridică la patru-șase la unu. Într-o postare pe Facebook, el a explicat că Moscova a încercat, în august, să străpungă apărarea ucraineană și să încercuiască forțele Kievului în zona Pokrovsk–Mîrnograd.

Tot el a indicat că ofensiva rusă era planificată și în direcțiile Novopavlivka și Zaporojie – aceleași sectoare unde au fost demiși comandanții Silenko și Kituha –, dar a fost temporar zădărnicită de apărarea ucraineană, ceea ce a obligat Rusia să redisloce unități de infanterie marină spre Donețk.

Deocamdată nu este clar dacă deciziile de destituire au fost luate înainte sau după declarațiile publice ale lui Sîrski.