Zelenski, apel către Trump la patru ani de război: „Rămâi de partea noastră. Nu putem să-i dăm lui Putin tot ce vrea”

La patru ani de la începutul invaziei ruse, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, îi cere lui Donald Trump să își reafirme susținerea pentru Ucraina, susținând că Washingtonul nu face suficient pentru a-l opri pe Vladimir Putin.

„Statele Unite trebuie să rămână alături de o țară democratică care luptă împotriva unei singure persoane”, a declarat Zelenski, referindu-se direct la Vladimir Putin.

Președintele ucrainean a afirmat că Rusia acționează exclusiv în jurul voinței liderului de la Kremlin.

„Putin este un război. Totul se învârte în jurul lui. Țara lui întreagă este într-o închisoare”, a spus președintele ucrainean, potrivit AFP.

Zelenski a atras atenția că Statele Unite sunt „mult prea mari și importante” pentru a face un pas înapoi din conflict și a spus că speră ca Donald Trump să reafirme sprijinul pentru Ucraina în discursul privind Starea Națiunii.

Întrebat dacă liderul american pune suficientă presiune asupra Moscovei pentru a opri războiul, Zelenski a răspuns scurt: „Nu”.

Liderul ucrainean a respins categoric ideea unor concesii majore către Moscova.

„Nu putem să-i dăm pur și simplu tot ce își dorește. Pentru că vrea să ne ocupe. Dacă îi vom da tot ce vrea, vom pierde totul – oamenii vor trebui să fugă sau să devină ruși”, a avertizat el.