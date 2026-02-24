search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ghidul investitorului: când poți pune oficial la închiriat un apartament cumpărat cu credit

0
0
Publicat:

Închirierea unei locuințe imediat după achiziție este, în principiu, posibilă din punct de vedere legal, însă situația diferă în funcție de modul de finanțare și de respectarea anumitor condiții juridice și fiscale. Specialiști din domeniul juridic și financiar au explicat pentru „Adevărul” ce reguli trebuie respectate, ce restricții pot apărea și în cât timp se poate amortiza investiția.

Cineva predă cheia casei chiriașului
Contractul de închiriere trebuie depus la ANAF în maximum 30 de zile de la semnare. Foto arhivă

În ansamblu, specialiștii arată că, deși legea permite închirierea rapidă a unei locuințe după cumpărare, existența unui credit ipotecar sau a unor programe speciale de finanțare poate introduce condiții suplimentare, iar respectarea cerințelor juridice și fiscale rămâne esențială pentru protejarea investiției și evitarea riscurilor contractuale.

Întrebată cât timp de la achiziția unei locuințe trebuie să aștepți până o închiriezi, avocata  Elena Grecu, fondator al Grecu Partners, a afirmat că legea română nu impune un termen minim între momentul achiziției unui imobil și momentul închirierii acestuia. Aceasta explică faptul că „în baza art. 555 Cod civil, proprietarul are dreptul de a folosi bunul său, iar contractul de închiriere este reglementat de art. 1777 și urm. Cod civil”, astfel încât „imobilul poate fi închiriat imediat după dobândirea dreptului de proprietate și înscrierea acestuia în Cartea Funciară”.

Dacă locuința e luată cu credit ipotecar, trebuie văzut ce zice banca despre închiriere

Avocatul subliniază însă că situația devine mai complexă atunci când locuința este achiziționată prin credit ipotecar. „Dacă locuința a fost achiziționată prin credit ipotecar, trebuie verificat contractul de credit. În practică, multe bănci condiționează închirierea de obținerea acordului scris, în contextul dreptului de ipotecă reglementat de art. 2343 și urm. Cod civil”, a declarat avocata Elena Grecu pentru „Adevărul”, avertizând că „nerespectarea acestor clauze poate atrage consecințe contractuale, inclusiv declararea scadenței anticipate”.

Referitor la condițiile necesare pentru o închiriere legală, Elena Grecu arată că „pentru a închiria legal, proprietarul trebuie să aibă un titlu valabil de proprietate și să respecte eventualele limitări contractuale”. Ea explică faptul că „contractul de închiriere se încheie în formă scrisă” și „trebuie să fie înregistrat la organul fiscal”, prin declararea acestuia în Spațiul Privat Virtual și depunerea Formularului 168 pe site-ul Agenția Națională de Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la semnare sau modificare.

Potrivit acesteia, „înscrisul sub semnătură privată înregistrat la ANAF dobândește dată certă și poate constitui titlu executoriu pentru plata chiriei”, iar în cazul contractelor pe durată determinată acesta poate fi titlu executoriu și pentru evacuarea chiriașului la expirarea termenului. „Acest lucru este un avantaj foarte mare pentru proprietar, facilitând recuperarea rapidă a chiriei prin intermediul unui executor judecătoresc, fără un proces îndelungat”, subliniază avocatul, precizând totodată că, dacă un contract nu este înregistrat fiscal, „este necesară o acțiune în instanță pentru obținerea titlului executoriu”.

În ceea ce privește obligațiile fiscale, aceasta explică faptul că „veniturile din chirii se încadrează la venituri din cedarea folosinței bunurilor” și se impozitează conform legislației fiscale, iar „declararea veniturilor se face prin Declarația Unică”.

Citește și: Cât trebuie să câștigi pentru un trai decent în România? Dezbatere aprinsă pe rețelele sociale: „5.000 de lei e strictul necesar”

Situație specială pentru „Prima Casă” și Noua Casă”

O perspectivă similară este oferită de avocații Dumitru Lazăr și Alexandru Alexandrescu din cadrul Buju Stanciu și Asociații, care subliniază că „închirierea unei locuințe nu presupune, în mod normal, timp de așteptare”. Aceștia au explicat pentru „Adevărul” că, dacă proprietarul are actele în regulă și părțile se înțeleg asupra condițiilor, „contractul se poate semna rapid, iar mutarea se poate face chiar în aceeași zi, odată cu procesul-verbal de predare-primire prin care se consemnează condițiile predării”.

Avocații atrag însă atenția asupra locuințelor cumpărate prin programe precum Prima Casă sau Noua Casă, unde „proprietarul nu ar trebui să închirieze fără acordul prealabil prevăzut de regulă în documentația programului și în contractul de credit”. De regulă, „este necesar acordul băncii finanțatoare și, în multe situații, aprobarea autorității care gestionează garanția”, procedură care „poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni”. În aceste cazuri, subliniază ei, locuința „se poate închiria nu când găsești chiriașul, ci când ai și confirmările necesare în scris”.

Pentru o închiriere corectă și sigură, specialiștii recomandă „contract scris, cu durata, chiria, garanția, termenul de plată, regulile privind întreținerea și condițiile de încetare”, precum și „înregistrarea contractului la ANAF”, „plăți trasabile” și „proces-verbal de predare-primire cu inventar și indexuri”. Aceștia arată că, pentru contractele pe termen mai lung, „contractul poate fi notat în cartea funciară” pentru protejarea drepturilor chiriașului.

În cât timp amortizezi achiziția unei locuințe dacă o închiriezi

Dincolo de aspectele juridice, rentabilitatea unei locuințe cumpărate pentru închiriere depinde și de modul de finanțare și de caracteristicile imobilului, a declarat pentru „Adevărul” Anamaria Greu, CEO și fondator al iFink! Finance.

Ea a dat exemplul unui apartament de 120.000 de euro achiziționat prin credit ipotecar pe 30 de ani, cu o dobândă medie de 5,5% și un avans de 15%, unde „la o rată lunară de circa 570 euro și o chirie inițială de 700 euro rezultă un cashflow pozitiv de aproximativ 130 euro pe lună”. În aceste condiții, „avansul se poate recupera în aproximativ 9–12 ani”, iar recuperarea valorii totale a proprietății este estimată la „aproximativ 12–15 ani în termeni nominali”.

În cazul achiziției integrale din fonduri proprii, aceasta arată că „randamentul brut inițial va fi de aproximativ 7%, ceea ce va conduce la o amortizare simplă în circa 14 ani”, iar dacă chiria crește anual, investiția „se poate amortiza în aproximativ 11–13 ani în termeni nominali”.

Dacă, însă, chiria va crește cu 2-5% pe an (fără perioade de neînchiriere sau costuri majore de mentenanță) investiția se poate amortiza în aproximativ 11-13 ani în termeni nominali, iar ajustat cu o inflație de 3-4% pe an perioada reală de recuperare se va situa pe la 12 și 15 ani”, a declarat experta pentru „Adevărul”.

În privința alegerii unei locuințe pentru investiție, Anamaria Greu subliniază că „locuința reprezintă un activ generator de venit, nu un spațiu locativ personal”, iar criteriile esențiale sunt „locația”, „tipul de locuință” și „raportul preț-chirie”, alături de costurile de întreținere și calitatea construcției.


Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Interviurile pentru șefiile marilor parchete, ziua 2, „ziua DNA”
mediafax.ro
image
Deplasări în străinătate și cursuri de perfecționare pentru directorii unei companii de stat. Ce buget personal și-au făcut șefii din Energie
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Se prăbuşeşte consumul, care reprezintă 60% din PIB. "Nu o să mai vedeţi acele coşuri pline în supermarketuri"
observatornews.ro
image
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
cancan.ro
image
Pensiile vor crește abia în 2028 și numai dacă sunt îndeplinite 2 condiții. S-a înșelat minsitrul muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Ce se întâmplă legal dacă un angajat moare în timpul serviciului. Ce prevede Codul Muncii
playtech.ro
image
Fotbalistul cu dublă cetățenie s-a mutat în România după transferul la FCSB și dezvăluie: „Nebunie! În Israel nu am trăit așa ceva”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali n-a rezistat, după ce a văzut imaginile cu Iuliana Demetrescu și Joao Paulo! Verdictul patronului FCSB
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
500 de lei au dispărut din pensie! LOVITURĂ COLOSALĂ pentru pensionarii din România
romaniatv.net
image
Sprijin de 1.000 de lei pentru pensionari, în două tranșe. Ministrul Muncii anunță măsurile sociale propuse pentru familii
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
5 zodii care își pot schimba destinul între Dragobete și 1 Martie. Astrele anunță evenimente majore în viața acestor nativi
click.ro
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Afișul oficial al filmului „La răscruce de vânturi” face o trimitere directă, din punct de vedere vizual, la filmul clasic “Pe aripile vântului”
„La răscruce de vânturi” - Un roman clasic între ecranizări vechi și noi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești