Volodimir Zelenski: „Moscova a declanșat al treilea război mondial. Putin nu se va opri la Ucraina”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat BBC că liderul rus Vladimir Putin a declanșat deja cel de-al treilea război mondial și că trebuie oprit cât mai rapid.

„Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât teritoriu va putea cuceri şi cum îl putem opri... Rusia vrea să impună lumii un mod de viaţă diferit şi să schimbe vieţile pe care oamenii le-au ales pentru ei înşişi”, a afirmat Zelenski.

Întrebat despre pretenția Rusiei ca Ucraina să cedeze 20% din regiunea estică Donețk, pe care încă o controlează, precum și teritorii din regiunile sudice Herson și Zaporojie, în schimbul unei eventuale încetări a focului, liderul ucrainean a respins ideea că aceasta ar fi o concesie rezonabilă.

„Eu văd lucrurile altfel. Nu le privesc pur şi simplu ca pe un teritoriu. Le privesc ca pe o abandonare – slăbirea poziţiilor noastre, abandonarea a sute de mii de oameni ai noştri care trăiesc acolo. Aşa văd eu lucrurile. Şi sunt sigur că această «retragere» ar diviza societatea noastră”, a spus Zelenski.

El a sugerat că o astfel de concesie nu ar aduce o pace durabilă, ci doar o pauză temporară pentru Moscova.

„Probabil că l-ar satisface pentru o vreme... are nevoie de o pauză... dar odată ce îşi revine, partenerii noştri europeni spun că ar putea dura între trei şi cinci ani. În opinia mea, şi-ar putea reveni în cel mult doi ani. Unde ar merge mai departe? Nu ştim, dar faptul că ar dori să continue [războiul] este un fapt”, a declarat președintele ucrainean.

„Putin nu se va opri la Ucraina”

Zelenski a reiterat că obiectivul său este câștigarea războiului și revenirea la normalitate pentru populația Ucrainei.

„Victoria ar însemna revenirea la o viaţă normală pentru ucraineni şi sfârşitul masacrelor”, a spus el, adăugând că „oprirea lui Putin astăzi şi împiedicarea lui să ocupe Ucraina ar fi o victorie pentru întreaga lume”.

Președintele ucrainean a avertizat că amenințarea nu se limitează la granițele țării sale. „Pentru că Putin nu se va opri la Ucraina”, a subliniat Zelenski.