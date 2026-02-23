search
Luni, 23 Februarie 2026
Nota de plată a reconstrucției Ucrainei, după patru ani de război: „De trei ori mai mare decât PIB-ul"

Război în Ucraina
Publicat:

Reconstrucția Ucrainei în următorul deceniu este estimată acum la 588 de miliarde de dolari potrivit unei evaluări comune realizate de Banca Mondială, ONU, Comisia Europeană și guvernul ucrainean, potrivit Reuters. Anunțul vine cu o zi înainte de marcarea a patru ani de la invazia pe scară largă declanșată de Rusia.

Ucraina, o țară în ruine. Imagine din Kiev. FOTO Profimedia
Ucraina, o țară în ruine. Imagine din Kiev. FOTO Profimedia

Estimarea actualizată, care acoperă perioada februarie 2022 - decembrie 2025, este cu 12% mai mare față de anul trecut. Instituțiile explică majorarea prin deteriorarea accelerată a infrastructurii energetice, unde pagubele au crescut cu 21% într-un singur an.

Evaluarea nu include însă distrugerile provocate de atacurile intense din ianuarie și februarie 2026, care au lăsat zeci de mii de ucraineni fără căldură, apă și electricitate în cea mai grea iarnă din ultimele decenii.

Este a cincea evaluare de acest tip de la începutul războiului. Pagubele directe sunt estimate la 195 de miliarde de dolari, cu aproape 11% mai mult decât în raportul precedent, cele mai afectate sectoare fiind locuințele, transporturile și energia. Nivelul actual al distrugerilor este de peste două ori mai mare decât cel consemnat în prima evaluare din 2022. Raportul subliniază că cele mai grave daune se concentrează în zonele de front și în marile orașe, inclusiv Kiev.

Pe plan politic, președintele Volodimir Zelenski se confruntă cu presiuni din partea președintelui SUA, Donald Trump, pentru a accepta un acord de încetare a focului care ar putea presupune concesii teritoriale. Negocierile purtate săptămâna trecută la Geneva nu au adus însă niciun progres în acest sens.

Războiul, care marți, 24 februarie, intră în al cincilea an, a generat cea mai amplă criză de refugiați din Europa de la al Doilea Război Mondial: peste 6 milioane de ucraineni trăiesc în afara țării, iar 4,6 milioane sunt strămutați intern.

Impactul economic este la fel de îngrijorător, dat fiind că PIB-ul Ucrainei este cu 21% mai mic decât în 2021. Dacă războiul continuă, economia ar putea crește cu doar 2% în 2026, însă o eventuală încetare a focului până la finalul anului ar putea permite o revenire la 4–4,5% în 2027–2028.

Premierul Iulia Sviridenko spune că nota totală a reconstrucției este „aproape de trei ori mai mare decât PIB-ul nominal estimat pentru 2025”, dar subliniază reziliența populației și a mediului de afaceri, în ciuda atacurilor masive asupra infrastructurii energetice.

Unde s-au înregistrat cele mai mari pagube

Cele mai mari pagube sunt înregistrate în sectorul locuințelor, unde 14% din fondul locativ este  grav afectat sau distrus, valoarea totală fiind de 61 de miliarde de dolari. Transporturile au suferit pierderi de 40,3 miliarde, iar sectorul energetic, de aproape 25 de miliarde, cu pene de curent care au ajuns până la 18 ore pe zi în unele regiuni.

Pierderile socio-economice totale sunt estimate la 667 de miliarde de dolari și reflectă perturbarea profundă a economiei, serviciilor publice și pieței muncii. Guvernul ucrainean a alocat deja 15,25 miliarde de dolari pentru programele de reconstrucție din acest an, iar partenerii internaționali au finanțat reparații urgente în valoare de 20,3 miliarde din 2022 încoace.

Raportul subliniază că Ucraina ar putea acoperi până la 40% din necesarul de reconstrucție prin investiții private, dacă  va implementa reforme menite să stimuleze sectoare precum agricultura, industria și turismul. Modelul economic anterior, caracterizat prin competiție redusă și un rol dominant al statului, nu poate fi considerat suficient pentru relansare.

„Cel mai important atu al Ucrainei sunt oamenii săi”  

Matthias Schmale, coordonatorul umanitar al ONU, spune că revenirea refugiaților, reintegrarea veteranilor și creșterea participării femeilor pe piața muncii sunt esențiale pentru viitorul economic al țării.

Potrivit acestuia, „cel mai important atu al Ucrainei sunt oamenii săi”, în condițiile în care țara are acum cu 2,4 milioane mai puțini copii decât înainte de război.

