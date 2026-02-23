search
Luni, 23 Februarie 2026
Noi negocieri de pace între Ucraina și Rusia, așteptate la finalul săptămânii. Anunțul făcut de echipa lui Zelenski

Război în Ucraina
Publicat:

O nouă serie de negocieri de pace între Ucraina și Rusia, în format trilateral și cu medierea Statelor Unite, ar putea avea loc chiar la sfârșitul acestei săptămâni, potrivit șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski. În paralel, este posibil și un nou schimb de prizonieri de război.

Noi negocieri de pace între Ucraina și Rusia, așteptate la finalul săptămânii FOTO: Shutterstock
Noi negocieri de pace între Ucraina și Rusia, așteptate la finalul săptămânii FOTO: Shutterstock

O nouă rundă de negocieri menite să pună capăt războiului din Ucraina ar putea fi organizată la finalul săptămânii, a declarat luni, pentru presa ucraineană, șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

„Cred că va fi la sfârşitul săptămânii, săptămâna aceasta”, a declarat Kirilo Budanov pentru Novyny.Live, întrebat despre următoarea serie de negocieri.

Referindu-se la data exactă, acesta a sugerat că discuțiile s-ar putea desfășura în jurul datei de 27 februarie. „Mi se pare că s-a spus deja oficial că va fi în jurul datei de 27 februarie, plus-minus o zi sau două. Adică 26 februarie se încadrează perfect în acest interval de timp”, a spus el.

Budanov a subliniat că negocierile se află în prezent în faza de organizare. „Suntem în prezent în proces de pregătire”, a explicat acesta, precizând că aspectele logistice și protocolare sunt încă discutate. „Este o chestiune de protocol - când să vină fiecare, unde şi aşa mai departe. Toate cele trei părţi trebuie să se pună de acord între ele. Chiar patru părţi - mai este şi gazda. Dar noi ne pregătim”, a adăugat el.

Posibil schimb mai amplu de prizonieri de război

Oficialul ucrainean a mai anunțat că un nou schimb de prizonieri de război între Rusia și Ucraina ar putea avea loc chiar în această săptămână. Fără a oferi cifre concrete, el a sugerat că schimbul ar putea fi mai mare decât precedentul, când fiecare parte a eliberat câte 157 de prizonieri.

Budanov a recunoscut totodată că negocierile sunt dificile, dar a transmis că există progrese. „Nu este un secret: negocierile nu sunt uşoare, dar avansăm cu siguranţă şi ne apropiem de momentul în care toate părţile vor trebui să ia decizii finale - să continue acest război sau să treacă la pace. Sper că dreptatea va învinge până la urmă. Datorită eforturilor diplomatice şi sprijinului partenerilor noştri, în primul rând al SUA, ne apropiem pas cu pas de rezultat”, a declarat acesta, citat într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Negocierile de la Geneva

Ultima rundă de negocieri trilaterale desfășurată la Geneva, între delegațiile Ucrainei, Rusiei și SUA, s-a încheiat fără un acord clar, după două zile de discuții descrise de ambele părți drept „dificile”.

Șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a declarat că întâlnirile au avut loc în mai multe formate și au durat mult timp, fiind „dificile, dar profesionale”, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că încearcă să facă negocierile „să treneze”.

Liderul de la Kiev a subliniat că pozițiile celor două părți continuă să difere în puncte-cheie, mai ales în privința teritoriilor ocupate și a altor probleme sensibile, dar a admis că s-au făcut unele lucrări pregătitoare și clarificări pe anumite teme.

