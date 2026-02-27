Zelenski anunță o nouă reuniune SUA–Ucraina–Rusia: întâlnirea ar putea avea loc la Abu Dhabi, la începutul lui martie

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că o nouă întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și Statele Unite este în pregătire și ar urma să se desfășoare în Emiratele Arabe Unite, la începutul lunii martie. Anunțul vine după discuțiile purtate joi la Geneva, despre care liderul ucrainean a spus că au adus progrese în organizarea următoarei runde de negocieri.

În mesajul său zilnic adresat națiunii, Zelenski a precizat că pregătirile sunt deja într-un stadiu avansat. „În urma întâlnirilor de astăzi (joi), pregătirile pentru următoarea întâlnire trilaterală sunt deja mai avansate”, a declarat președintele ucrainean, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, cel mai probabil loc de desfășurare va fi capitala Emiratelor Arabe Unite. „Cel mai probabil, următoarea întâlnire va avea loc în Emirate, mai exact la Abu Dhabi. Ne aşteptăm ca această întâlnire să aibă loc la începutul lunii martie”, a precizat șeful statului.

Discuții dificile la Geneva

Ultima rundă de negocieri trilaterale, organizată la Geneva, s-a încheiat fără un acord clar, după două zile de discuții pe care ambele părți le-au descris drept „dificile”.

Șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a afirmat că întâlnirile s-au desfășurat în mai multe formate și au fost de durată, caracterizându-le drept „dificile, dar profesionale”.

La rândul său, Zelenski a subliniat că diferențele dintre pozițiile Kievului și Moscovei rămân semnificative în chestiuni esențiale, în special în ceea ce privește teritoriile ocupate și alte subiecte sensibile.

Noua reuniune anunțată pentru începutul lunii martie este privită ca o posibilă oportunitate de a avansa dialogul diplomatic, în contextul în care negocierile precedente nu au dus la un rezultat concret.