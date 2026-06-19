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Zelenski a mulțumit României, în discursul de la summitul Consiliului European: „Suntem pregătiți să colaborăm cât mai strâns”

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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a adresat mulțumiri României și altor state vecine în cadrul discursului susținut la reuniunea Consiliului European. Acesta a subliniat importanța relațiilor de bună vecinătate și a cooperării bazate pe respect reciproc între statele membre ale Uniunii Europene.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Foto: EPA-EFE

Liderul de la Kiev a evidențiat deschiderea Ucrainei de a colabora strâns cu toate statele vecine din Uniunea Europeană, într-un context în care țara sa își continuă parcursul european și solicită accelerarea procesului de aderare la blocul comunitar.

„Vreau să le mulțumesc vecinilor noștri – Ungaria, Polonia, România, Slovacia – precum și tuturor celorlalte state membre ale Uniunea Europeană”, a declarat Zelenski, potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale.

Zelenski a subliniat că Ucraina tratează relațiile cu vecinii săi ca pe un element esențial al politicii externe, nu doar ca pe o formulă diplomatică.

„Pentru Ucraina, a fi un bun vecin nu a fost niciodată doar o formulă de circumstanță. Suntem pregătiți să colaborăm cât mai strâns posibil și pe bază de respect reciproc cu fiecare dintre vecinii noștri din Uniunea Europeană”, a transmis liderul ucrainean.

În același discurs, Zelenski a reiterat ideea că orice stat democratic european ar trebui să poată deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, afirmând că Ucraina depune eforturi susținute pentru îndeplinirea criteriilor de aderare.

„Vă rog să nu uitați că Ucraina merită acest lucru deoarece a plătit mai mult decât orice altă țară europeană pentru dreptul său de a fi liberă și independentă. (...) Cel mai important pas ar putea fi o procedură accelerată – știu că nu tuturor le place această idee – dar o cale rapidă pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”, a afirmat acesta.

Zelenski a avertizat, de asemenea, că lipsa unei decizii clare privind viitorul european al Ucrainei va încuraja influența Rusiei în regiune, subliniind că avansarea procesului de aderare are și o dimensiune de securitate pentru întregul continent.

„Dacă Ucraina va obține statutul de membru cu drepturi depline și îl va obține rapid, Rusia va pierde unul dintre principalele motive pentru care încearcă să destabilizeze Ucraina și Europa”, a conchis președintele ucrainean.

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