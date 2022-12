Zelenski a mers în vizită la Bahmut, un oraș devastat, unde situația este „extrem de dificilă”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a efectuat marți o vizită neanunțată în orașul Bahmut, în prezent cea mai fierbinte linie a frontului, pe care Rusia încearcă să-l cucerească de luni de zile și unde forțele ucrainene și cele rusești duc o bătălie crâncenă.

Vizita lui Zelenski la Bahmut, în regiunea regiunea Donețk, un oraș grav afectat de bombardamente, pare să fie cea mai riscantă de până acum, comentează AFP citat de Agepres. Oraşul cu circa 70.000 de locuitori, vizat de forţele ruse de la sfârșitul verii, a devenit în ultimele luni scena unor bătălii crâncene în care ambele tabere au suferit pierderi masive.

Trupele ruse au revendicat capturarea unor sate din jur şi suburbii, dar forţele ucrainene par să controleze oraşul şi o parte din împrejurimi, scrie Agerpres citând AFP. Centrul de analiză Institute for the Study of War din SUA a raportat luni că forţele ruse au pierdut poziţii la sud de Bahmut, pe 18 decembrie, şi şi-au continuat atacurile la sol în apropiere de Bahmut şi de oraşul Doneţk.

Președintele ucrainean s-a întâlnit cu comandanții, a stat de vorbă cu aceștia și le-a oferit decorații soldaților, a transmis președinția ucraineană.

"Zelenski la Bahmut. Cel mai curajos preşedinte al celei mai curajoase naţiuni", a comentat vicepremierul Mihailo Fedorov pe reţeaua Telegram.

Într-o înregistrare video difuzată de canalul Freedom TV de pe Telegram, Zelenski e surprins făcând urări trupelor sale.

„Cred că eroii din Bakhmut ar trebui să aibă ceea ce are fiecare persoană, să fie totul în regulă pentru copiii lor, pentru familiile lor, să aibă parte de căldură și sănătate", a spus el.

"Aș vrea să le urez lumină, dar este o situație atât de dificilă încât ei au lumină și apoi nu mai au. Principalul lucru este să existe lumină interioară", a adăugat Zelesnki repetând că rușii au că rușii au pierdut deja 99.000 de soldați în război. Numărul victimelor de ambele părți nu a putut fi confirmat independent.

„Din luna mai, ocupanții încearcă să ne smulgă Bahmut, dar timpul trece și Bahmut sfâșie nu doar armata rusă, ci și mercenarii ruși care vin să înlocuiască armata irosită a ocupanților", a adăugat Zelenski

Purtătorul de cuvânt al președintelui, Serghi Nikiforov, a declarat că președintele ucrainean a părăsit orașul înainte ca vizita sa să fie făcută publică.

Hugo Bachega de la BBC Kiev a comentat că această vizită este o dovadă de sfidare și o demonstrație de sprijin pentru forțele ucrainene angajate în unele dintre cele mai aprige bătălii din ultimele săptămâni.

Deplasarea sa va fi fără îndoială comparată cu recentele apariții publice ale președintelui rus Vladimir Putin, care a călătorit luni la Minsk pentru prima dată în mai bine de trei ani pentru a se întâlni cu președintele belarus Alexander Lukașenko, un vechi aliat.

Zelenski s-a deplasat recent în Herson după ce trupele rusești au fost obligate să se retragă.

De luni de zile, Bahmut se află în centrul campaniei rusești, Moscova investind resurse uriașe în capturarea acestuia.

Cucerirea acestuia ar putea deschide Rusiei calea spre Sloviansk și Kramatorsk, cele mai importante orașe din regiunea Donbas aflate încă sub control ucrainean.

Dar, având în vedere că Ucraina își întărește apărarea în zonă, se estimează că orice victorie rusă aici ar fi doar simbolică.

Ambele tabere au suferit pierderi grele, ceea ce i-a determinat atât pe comandanții ruși, cât și pe cei ucraineni să descrie situația ca fiind un "tocător de carne".

Puțini civili au mai rămas acum în oraș, care avea o populație de 70.000 de locuitori înainte de război.

Ministrul adjunct al apărării, Hanna Malyar, care a vizitat, de asemenea, Bakhmut, a scris pe Facebook: "Ce înseamnă 300 de zile în lupta noastră de peste 300 de ani pentru eliberarea de Rusia!

"Suntem în picioare. Luptăm. Vom învinge!"