Sute de protestatari pro-Palestina, arestați la Londra. Manifestanții au invadat Piața Parlamentului

Susținătorii mișcării Palestine Action au invadat Piața Parlamentului din Londra, în timp ce sute de ofițeri de poliție au început să efectueze arestări. Protestele migranților din întreaga țară au stârnit temeri legate de haos.

Poliția Metropolitană a declarat că a atras ofițeri din alte forțe pentru a ajuta la formarea unei „prezențe polițienești semnificative”, în contextul unui weekend aglomerat de demonstrații, cu ciocniri izbucnite astăzi în inima capitalei.

Peste 500 de persoane erau așteptate să țină pancarte de susținere a grupului interzis în Piața Parlamentului, după ce organizatorii Defend Our Juries au anunțat la începutul acestei săptămâni că evenimentul va avea loc.

O mare varietate de mesaje au fost afișate astăzi, unii activiști purtând pancarte pe care scria „Sunt dator să opresc genocidul”, în timp ce alții țineau pancarte pe care scria: „Dreptul nostru la proteste non-violente”.

Acțiunea de sâmbătă are loc la câteva zile după ce au fost numite primele trei persoane acuzate de sprijinirea grupării în Anglia și Țara Galilor.

Jeremy Shippam, în vârstă de 71 de ani, Judit Murray, tot de 71 de ani, și Fiona Maclean, în vârstă de 53 de ani, au fost acuzați că au afișat un articol într-un loc public, stârnind suspiciuni rezonabile că sunt susținători ai unei organizații interzise, după participarea lor la o demonstrație anterioară de luna trecută.

Peste 200 de persoane au fost arestate în valul de proteste „Defend Our Juries” din Marea Britanie, de când interdicția a fost implementată de ministrul de interne Yvette Cooper luna trecută.

„Oricine își arată sprijinul pentru Palestine Action se poate aștepta să fie arestat”

Comisarul adjunct Ade Adelekan a declarat: „Poliția Metropolitană are o vastă experiență în gestionarea protestelor la scară largă, inclusiv în cazurile în care activitatea de protest se transformă în criminalitate, necesitând arestări.

Deși nu vom intra în detaliile specifice ale planului nostru, publicul poate fi sigur că vom avea resursele și procesele necesare pentru a răspunde oricărei eventualități. Oricine își arată sprijinul pentru Palestine Action se poate aștepta să fie arestat. Aș îndemna încă o dată oamenii să ia în considerare gravitatea acestui rezultat”.

Două marșuri organizate de Coaliția Palestiniană și, respectiv, de grupul pro-israelian Stop the Hate vor avea loc, de asemenea, în zile consecutive în centrul Londrei.

Susținătorii coaliției vor mărșălui de la Russell Square la Whitehall, urmați de o adunare cu discursuri.

Marșului i s-au impus condiții de ordine publică, ceea ce înseamnă că acesta nu trebuie să se formeze sau să înceapă înainte de prânz, protestatarii nu trebuie să se abată de la traseul convenit sau să se oprească pentru a forma adunări de-a lungul acestuia, iar protestul trebuie să se încheie până la ora 17:30, a declarat Poliția Metropolitană.

Alte evenimente majore de la Londra în acest weekend includ meciul Community Shield dintre Liverpool și Crystal Palace de pe Wembley, care va necesita resurse polițienești considerabile.

Între timp, poliția din toată țara se pregătește, de asemenea, pentru o serie de proteste anti-migrație - și contrademonstrații ale activiștilor opoziți - în fața hotelurilor și a birourilor consiliului local, inclusiv în Bristol și Nuneaton.

Au existat îngrijorări deosebite cu privire la un protest planificat în Nuneaton, care are loc pe fondul acuzațiilor că poliția din Warwickshire a reținut informații cu privire la presupusul viol al unei fete de 12 ani.

Oamenii au început să se adune la un protest în fața Primăriei din Nuneaton, fluturând steaguri ale Uniunii și steaguri cu Crucea Sfântului Gheorghe.

Un difuzor din interiorul unei dube împodobite cu steaguri ale Uniunii pune muzică la maxim, inclusiv Rule Britannia și imnul național. Un grup de contraprotestatari Stand Up To Racism s-a adunat, de asemenea, în fața Primăriei, cu pancarte galbene și un banner pe care scria „Opriți extrema dreaptă”.

Cele două grupuri sunt separate de ofițeri de poliție și vehicule de poliție în apropierea clădirii Consiliului Local Nuneaton și Bedworth, unde protestatarii au început să scandeze „Cine sunteți voi?” către grupul de manifestanți Stand Up To Racism.

O femeie a putut fi auzită spunând grupului antirasist: „Nu suntem neonazisti”, în timp ce un protestatar Stand Up To Racism ținea o pancartă scrisă de mână pe care scria: „De ce fasciștilor le pasă doar de femei când pot folosi poveștile și durerea noastră pentru a-i oprima pe alții?”

Palestine Action a fost interzis în Marea Britanie

La începutul lui iulie, Parlamentul britanic a votat în favoarea legislației care interzice grupul Palestine Action ca organizație teroristă.

Legea a fost aprobată cu 385 de voturi pentru și 26 împotrivă, scrie BBC. Sprijinirea grupului Palestine Action reprezintă așadar o infracțiune penală, iar apartenența la grupul de acțiune directă sau exprimarea sprijinului pentru acesta se pedepsește cu până la 14 ani de închisoare.

Alături de Palestine Action, ordinul interzice și Maniacs Murder Cult, o organizație supremacistă albă, neonazistă, și Russian Imperial Movement, o organizație supremacistă albă, etno-naționalistă.