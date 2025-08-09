search
Sâmbătă, 9 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Sute de protestatari pro-Palestina, arestați la Londra. Manifestanții au invadat Piața Parlamentului

0
0
Publicat:

Susținătorii mișcării Palestine Action au invadat Piața Parlamentului din Londra, în timp ce sute de ofițeri de poliție au început să efectueze arestări. Protestele migranților din întreaga țară au stârnit temeri legate de haos.

FOTO: EPA-EFE
FOTO: EPA-EFE

Poliția Metropolitană a declarat că a atras ofițeri din alte forțe pentru a ajuta la formarea unei „prezențe polițienești semnificative”, în contextul unui weekend aglomerat de demonstrații, cu ciocniri izbucnite astăzi în inima capitalei.

Peste 500 de persoane erau așteptate să țină pancarte de susținere a grupului interzis în Piața Parlamentului, după ce organizatorii Defend Our Juries au anunțat la începutul acestei săptămâni că evenimentul va avea loc.

O mare varietate de mesaje au fost afișate astăzi, unii activiști purtând pancarte pe care scria „Sunt dator să opresc genocidul”, în timp ce alții țineau pancarte pe care scria: „Dreptul nostru la proteste non-violente”.

Acțiunea de sâmbătă are loc la câteva zile după ce au fost numite primele trei persoane acuzate de sprijinirea grupării în Anglia și Țara Galilor.

Jeremy Shippam, în vârstă de 71 de ani, Judit Murray, tot de 71 de ani, și Fiona Maclean, în vârstă de 53 de ani, au fost acuzați că au afișat un articol într-un loc public, stârnind suspiciuni rezonabile că sunt susținători ai unei organizații interzise, după participarea lor la o demonstrație anterioară de luna trecută.

Peste 200 de persoane au fost arestate în valul de proteste „Defend Our Juries” din Marea Britanie, de când interdicția a fost implementată de ministrul de interne Yvette Cooper luna trecută.

„Oricine își arată sprijinul pentru Palestine Action se poate aștepta să fie arestat”

Comisarul adjunct Ade Adelekan a declarat: „Poliția Metropolitană are o vastă experiență în gestionarea protestelor la scară largă, inclusiv în cazurile în care activitatea de protest se transformă în criminalitate, necesitând arestări.

Deși nu vom intra în detaliile specifice ale planului nostru, publicul poate fi sigur că vom avea resursele și procesele necesare pentru a răspunde oricărei eventualități. Oricine își arată sprijinul pentru Palestine Action se poate aștepta să fie arestat. Aș îndemna încă o dată oamenii să ia în considerare gravitatea acestui rezultat”.

Două marșuri organizate de Coaliția Palestiniană și, respectiv, de grupul pro-israelian Stop the Hate vor avea loc, de asemenea, în zile consecutive în centrul Londrei.

Susținătorii coaliției vor mărșălui de la Russell Square la Whitehall, urmați de o adunare cu discursuri.

Marșului i s-au impus condiții de ordine publică, ceea ce înseamnă că acesta nu trebuie să se formeze sau să înceapă înainte de prânz, protestatarii nu trebuie să se abată de la traseul convenit sau să se oprească pentru a forma adunări de-a lungul acestuia, iar protestul trebuie să se încheie până la ora 17:30, a declarat Poliția Metropolitană.

Citește și: Atac antisemit în SUA. Opt persoane rănite după ce un bărbat a folosit un aruncător de flăcări şi a strigat „Palestina liberă!”

Alte evenimente majore de la Londra în acest weekend includ meciul Community Shield dintre Liverpool și Crystal Palace de pe Wembley, care va necesita resurse polițienești considerabile.

Între timp, poliția din toată țara se pregătește, de asemenea, pentru o serie de proteste anti-migrație - și contrademonstrații ale activiștilor opoziți - în fața hotelurilor și a birourilor consiliului local, inclusiv în Bristol și Nuneaton.

Au existat îngrijorări deosebite cu privire la un protest planificat în Nuneaton, care are loc pe fondul acuzațiilor că poliția din Warwickshire a reținut informații cu privire la presupusul viol al unei fete de 12 ani.

Oamenii au început să se adune la un protest în fața Primăriei din Nuneaton, fluturând steaguri ale Uniunii și steaguri cu Crucea Sfântului Gheorghe.

Un difuzor din interiorul unei dube împodobite cu steaguri ale Uniunii pune muzică la maxim, inclusiv Rule Britannia și imnul național. Un grup de contraprotestatari Stand Up To Racism s-a adunat, de asemenea, în fața Primăriei, cu pancarte galbene și un banner pe care scria „Opriți extrema dreaptă”.

Cele două grupuri sunt separate de ofițeri de poliție și vehicule de poliție în apropierea clădirii Consiliului Local Nuneaton și Bedworth, unde protestatarii au început să scandeze „Cine sunteți voi?” către grupul de manifestanți Stand Up To Racism.

O femeie a putut fi auzită spunând grupului antirasist: „Nu suntem neonazisti”, în timp ce un protestatar Stand Up To Racism ținea o pancartă scrisă de mână pe care scria: „De ce fasciștilor le pasă doar de femei când pot folosi poveștile și durerea noastră pentru a-i oprima pe alții?”

Palestine Action a fost interzis în Marea Britanie

La începutul lui iulie, Parlamentul britanic a votat în favoarea legislației care interzice grupul Palestine Action ca organizație teroristă.

Legea a fost aprobată cu 385 de voturi pentru și 26 împotrivă, scrie BBC. Sprijinirea grupului Palestine Action reprezintă așadar o infracțiune penală, iar apartenența la grupul de acțiune directă sau exprimarea sprijinului pentru acesta se pedepsește cu până la 14 ani de închisoare.

Alături de Palestine Action, ordinul interzice și Maniacs Murder Cult, o organizație supremacistă albă, neonazistă, și Russian Imperial Movement, o organizație supremacistă albă, etno-naționalistă.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
digi24.ro
image
Cum se vor face plățile de la Pilonul II după pensionare. Guvernul justifică schimbarea sistemului prin speranța de viață
stirileprotv.ro
image
Veste INCREDIBILĂ de la ANM! Ce TEMPERATURI avem de mâine în România. ȘOC
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Prima grevă din istorie, atestată prin intermediul unui papirus egiptean. Ce i-a nemulțumit pe oameni și cât au protestat
fanatik.ro
image
„Mormântul paralel” al lui Iliescu de la Sfânta Vineri: criptă din marmură neagră cu inscripții ascunse
libertatea.ro
image
Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
FOTO 600.000€! Simona Halep și-a cumpărat o ”bijuterie” de casă
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
observatornews.ro
image
Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit. Ce s-a întâmplat cu mașina în timp ce șofa
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
playtech.ro
image
Povestea tragică a unei tinere însărcinate. A adormit pentru 30 de minute și nu s-a mai trezit niciodată
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Soția lui Alex Băluță a reacționat, după ce fotbalistul și-a reziliat contractul cu FCSB
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Alexandru! Avea doar 22 de ani. S-a stins în urma unui accident stupid, în Vrancea
romaniatv.net
image
Elena Ceaușescu nu a suportat-o niciodată pe Nina Iliescu. Ce o enerva maxim pe soția dictatorului
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
click.ro
image
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
click.ro
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii protejate de Dumnezeu după Luna plină în Vărsător din august 2025. Sunt ocrotite de îngeri și au parte de surprize uriașe
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională

OK! Magazine

image
Prințesele care pot deveni noile staruri ale familiei regale britanice! Viitorul lor e strălucit, mai ales că sunt apropiate monarhului

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?