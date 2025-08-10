Video Poliția a arestat 474 de persoane la Londra, la protestul împotriva interzicerii „Palestine Action”

Numărul arestărilor a fost cel mai mare înregistrat în cadrul unei singure operațiuni în ultimul deceniu, potrivit poliției metropolitane.

474 de persoane au fost arestate în centrul Londrei în cadrul celei mai mari demonstrații legate de Palestine Action de când grupul a fost interzis ca organizație teroristă.

Sâmbătă seara, poliția metropolitană a declarat: „Parliament Square și Whitehall sunt libere. Până la ora 21:00, 474 de persoane au fost arestate pentru că au manifestat sprijin pentru Palestine Action.Au mai fost efectuate alte opt arestări pentru alte infracțiuni, inclusiv cinci agresiuni asupra ofițerilor”, scrie The Guardian.

Poliția metropolitană a declarat că numărul total de 474 de arestări este cel mai mare înregistrat în cadrul unei singure operațiuni în ultimul deceniu.

Înainte de evenimentul planificat în capitală, poliția metropolitană a declarat că a solicitat ajutorul ofițerilor din alte forțe de ordine pentru a forma o „prezență polițienească semnificativă”. Se anticipa că evenimentul va duce la reținerea unui număr mare de persoane.

Sâmbătă după-amiază, sute de persoane s-au adunat în Piața Parlamentului pentru o demonstrație organizată de grupul de campanie Defend Our Juries, care a declarat că „aproximativ 1.000 de persoane cu pancarte” au participat la eveniment.

Poliția metropolitană a declarat că estimează că 500-600 de persoane se aflau în Piața Parlamentului la începutul demonstrației, dar „multe” dintre ele nu participau la eveniment.

Un purtător de cuvânt al grupului Defend Our Juries a declarat anterior: „Faptul că astăzi a ieșit în stradă un număr fără precedent de persoane, riscând arestarea și posibila închisoare, arată cât de revoltate și rușinate sunt oamenii de complicitatea continuă a guvernului nostru la un genocid transmis în direct și cât de departe sunt dispuși să meargă pentru a apăra libertățile străvechi ale acestei țări”.

„Poliția a reușit să aresteze doar o mică parte din cei care se presupune că au comis infracțiuni de „terorism”, iar majoritatea dintre aceștia au fost eliberați pe cauțiune și li s-a permis să se întoarcă acasă. Acest lucru reprezintă o mare rușine pentru Yvette Cooper, subminând și mai mult credibilitatea acestei legi larg ridiculizate.”

Sâmbătă seara, ministrul de interne a mulțumit ofițerilor și a reafirmat decizia guvernului de a interzice Palestine Action.

„Mulți oameni poate că nu cunosc încă realitatea acestei organizații, dar evaluările sunt foarte clare – aceasta nu este o organizație nonviolentă. Securitatea națională și siguranța publică a Regatului Unit trebuie să fie întotdeauna prioritatea noastră principală”, a declarat Cooper.

Demonstrația a început la ora 13:00, dar ofițerii au efectuat câteva arestări înainte de aceasta. La scurt timp, ofițerii au început să aresteze persoanele aflate în fața clădirii verzi care țineau pancarte cu referire la Palestine Action. O femeie, în timp ce era târâtă de poliție, a spus: „Toți aveți persoane dragi, arestați persoanele greșite. Arestați persoanele de acolo (arătând spre parlament, arestați persoanele complice la genocid.”

Ofițerii au percheziționat bagajele celor arestați. Într-un rucsac manipulat cu mănuși albastre de criminalistică, au descoperit niște pâine și un carton de lapte umplut cu apă.

Unii dintre cei arestați au fost judecați public pe strada din fața Scotland Yard, în apropierea demonstrației principale, unde mulțimea s-a adunat și a strigat „rușine” către ofițeri.

Amnesty International a calificat arestările în masă drept „extem de îngrijorătoare”.

„Protestatarii din Piața Parlamentului nu incitau la violență și este complet disproporționat, până la absurd, să fie tratați ca teroriști”, a declarat Sacha Deshmukh, directorul executiv al organizației.