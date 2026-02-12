Mark Rutte spune că Trump cunoaște „situația îngrozitoare din Ucraina”: „Este pe deplin conștient”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că administrația americană, inclusiv președintele Donald Trump, este informată în detaliu despre atacurile rusești asupra Ucrainei, inclusiv despre loviturile care vizează infrastructura civilă. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, înaintea reuniunii miniștrilor apărării din statele membre ale Alianței.

Întrebat de jurnaliști dacă guvernul Statelor Unite este „pe deplin conștient” de presiunea la care este supusă Ucraina din cauza atacurilor rusești și dacă a discutat personal cu Donald Trump pentru a-i prezenta evaluarea sa asupra situației, Rutte a răspuns fără ezitare. „De două ori da, pentru a fi precis”, a declarat el, potrivit European Pravda.

„Există o claritate absolută în SUA”

Mark Rutte a subliniat că administrația americană cunoaște gravitatea situației din teren. „Administrația americană este pe deplin conștientă de situația îngrozitoare din Ucraina”, a afirmat secretarul general al NATO.

Acesta a refuzat însă să ofere detalii despre conținutul discuțiilor purtate cu Donald Trump, precizând că astfel de conversații rămân confidențiale.

„Nu voi dezvălui niciodată conținutul unei astfel de conversații. Dar vreau să spun că președintele american, administrația americană, este pe deplin conștientă de situația îngrozitoare din Ucraina. În contactul meu regulat cu președintele american, desigur, ne informăm reciproc... Da, există o claritate absolută în SUA cu privire la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Nu există nicio îndoială”, a adăugat Rutte.

Rusia „nu caută pacea”

Anterior, în timpul unei vizite în Ucraina, Mark Rutte a declarat că, judecând după acțiunile Moscovei, Rusia nu dă semne că ar urmări pacea.

De asemenea, pe 11 februarie, el a comentat absența șefului Pentagonului de la reuniunea miniștrilor apărării din NATO. În același context, Rutte a subliniat că angajamentul Alianței față de Ucraina rămâne activ și se desfășoară în mai multe formate.