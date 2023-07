Wallace spune că a fost greșit înțeles când a cerut Ucrainei mai multă recunoștință afirmând că „Nu suntem Amazon”

Comentariile referitoare la „Amazon" au fost făcute pentru a sublinia faptul că relația Marii Britanii cu Ucraina nu este „tranzacțională", ci mai degrabă un „parteneriat", a explicat vineri secretarul britanic al Apărării, Ben Wallace.

Ben Wallace a precizat pe Facebook că afirmațiile sale potrivit cărora Occidentul ar dori multă recunoştinţă din partea Ucrainei pentru ajutorul oferit au fost greşit interpretate.

„Comentariile mele despre cum să sprijinim cel mai bine Ucraina au stârnit mult interes, dar și unele informații eronate. Pentru a se consemna, în calitate de persoană care a fost în prima linie a galvanizării sprijinului pentru Ucraina, am discutat despre provocările care pot apărea în timp ce lucrăm pentru a atinge obiectivul comun de a ajuta Ucraina să obțină ceea ce are nevoie pentru a triumfa împotriva acestei invazii ilegale. Am vorbit despre necesitatea ca Ucraina să recunoască uneori faptul că în multe țări și în unele parlamente nu există un sprijin atât de puternic ca în Regatul Unit”, a scris secretarul britanic al Apărării.

Wallace spune că afirmațiile sale nu au fost un comentariu despre guverne, ci mai degrabă despre cetățeni și parlamentari din întreaga comunitate internațională.

„Suntem norocoși că populația britanică și toate partidele din Parlamentul nostru sprijină eforturile noastre de a echipa Ucraina. Ratingurile noastre de aprobare pentru sprijinul acordat Ucrainei sunt unele dintre cele mai ridicate din Europa - peste 70%. Comentariile mele au încercat să reflecte faptul că este important să ne amintim că nu trebuie să vorbim cu noi înșine, ci să depunem eforturi pentru a ajunge la ceilalți cetățeni care mai au nevoie de convingere. Comentariile referitoare la "Amazon" au fost făcute anul trecut și au fost făcute pentru a sublinia faptul că relația Marii Britanii cu Ucraina nu este "tranzacțională", ci mai degrabă un <<parteneriat>>” a mai spus secretarul britanic al Apărării pe Facebook.

Afirmația care a stârnit valuri de comentarii

Afirmațiile intens dezbătute în ultimele zile au fost făcute în a doua zi a summitului NATO de la Vilnius, când Wallace a dezvăluit că a mers în Ucraina anul trecut şi a primit o „listă de cumpărături” cu arme solicitate de Kiev, listă a reacționat cu deja celebra replică „Nu suntem Amazon”, potrivit mărturisirilor sale, citate de The Guardian.

„Fie că ne place sau nu, oamenii vor să vadă puțină recunoștință", a spus secretarul britanic al apărării, Ben Wallace, atunci când a fost întrebat despre frustrarea lui Zelenski, care se plânsese că țara sa nu a primit un calendar ferm sau un set de condiții pentru aderarea la NATO.

Wallace a mai spus la Vilnius că a observat, de asemenea, că Ucraina are obiceiul ca, odată ce a obținut un tip de armă, să înceapă imediat să facă lobby pentru altul.

Cum și-a încheiat Wallace mesajul de vineri

În încheierea explicațiilor date vineri pe Facebook, Ben Wallace a spus că „personal, voi continua să sprijin Ucraina până la capăt, atât timp cât va fi nevoie, dar parlamentele naționale au adesea nevoi concurente, iar Ucraina și Marea Britanie trebuie să continue să încurajeze acest sprijin puternic prin utilizarea faptelor și a prieteniei”