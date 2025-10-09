Vorbe grele adresate de Vučić lui Erdogan: „Visează la restaurarea Imperiului Otoman”

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a acuzat Turcia că a încălcat dreptul internațional și destabilizează regiunea balcanică prin livrarea de arme către Kosovo.

Liderul de la Belgrad s-a declarat „șocat” de gestul Ankarei și a susținut că acesta reprezintă o încălcare a mai multor documente internaționale, inclusiv a Cartei ONU și a rezoluțiilor Consiliului de Securitate, relatează Politico.

„Acum este clar că Turcia nu este interesată de stabilitatea din Balcanii de Vest și visează din nou la refacerea Imperiului Otoman”, a scris Vučić pe rețelele sociale.

Conform acordului Consiliului de Securitate al ONU din 1999, interdicția privind vânzarea de arme către Kosovo nu se aplică materialelor destinate forțelor internaționale civile și de securitate.

Relațiile dintre Belgrad și Ankara rămân tensionate. Turcia a fost una dintre primele țări care a recunoscut independența Kosovo, în 2008, și menține o cooperare activă cu autoritățile de la Pristina. Cu toate acestea, parteneriatul economic dintre cele două state este umbrit de contradicții istorice și politice profunde.

Declarațiile recente ale președintelui sârb vin pe fondul deteriorării situației din nordul Kosovo, unde, în ultimii ani, au avut loc ciocniri sporadice între comunitățile sârbe și forțele de securitate kosovare, alimentând temeri privind stabilitatea regională.

Ankara nu a comentat oficial acuzațiile.