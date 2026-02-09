search
Luni, 9 Februarie 2026
Săptămâna decisivă a diplomației europene: liderii UE în fața celor mai dificile provocări

Publicat:

Europa se pregătește pentru o săptămână intensă de negocieri la cel mai înalt nivel, în care viitorul continentului va fi pus pe masă. Liderii Uniunii Europene vor discuta unele dintre cele mai complexe provocări cu care se confruntă blocul comunitar: cum să devină un actor global puternic, cum să reducă dependența de Statele Unite și cum să sprijine Ucraina în fața invaziei rusești care durează de patru ani.

Europa, la ora deciziilor grele/FOTO:EPA/EFE
Europa, la ora deciziilor grele/FOTO:EPA/EFE

„Să vedem dacă Europa poate să se transforme într-un bloc cu adevărat unit, matur și independent”, a declarat fostul premier italian Enrico Letta pentru politico.eu. Așa cum Tratatul de la Maastricht, semnat în 1992, a modelat Europa în ultimele trei decenii și jumătate, „acum trebuie să facem același lucru din nou”, a subliniat Letta.

Discuțiile vor avea loc pe mai multe fronturi: de la sălile de conferință din Bruxelles, la un castel în regiunea rurală belgiană, și până la Conferința de Securitate de la München, cea mai mare reuniune internațională de profil. În paralel, Parlamentul European se va reuni la Strasbourg pentru a analiza deblocarea acordului comercial cu SUA și aprobarea bugetului UE pentru perioada 2028–2034, iar ambasadorii fiecărui stat membru vor purta discuții în capitala belgiană.

Miercuri: miniștrii apărării se reunesc

Pe agenda reuniunii miniștrilor apărării din UE, programată la Bruxelles, se află un singur punct esențial: sprijinul pentru Ucraina.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, numit luna trecută, urmează să prezinte liderilor europeni nevoile urgente ale țării sale, la aproape patru ani de la invazia rusă. Printre cererile preconizate se numără sisteme suplimentare de apărare aeriană, inclusiv Patriot și NASAMS, aflate de mult pe lista dorințelor Kievului. De asemenea, discuțiile vor aborda „cooperarea în inovații militare”, cod pentru drone și tehnologie de ultimă generație.

Experții avertizează că reuniunea marchează și o evaluare a „Planului B” al Europei pentru securitatea proprie, pe fondul retragerii treptate a Statelor Unite din alianța transatlantică. „Europa trebuie să fie capabilă să stea pe propriile picioare în cazul în care va fi lăsată singură”, a declarat Fabrice Pothier, CEO al Rasmussen Global.

Joi: summit economic la castel

Criza din Ucraina va fi pusă pe plan secundar joi, când liderii celor 27 de state membre se vor întâlni în satul belgian Rijkhoven pentru a discuta problemele economice ale UE.

Încă de la castelul Alden Biesen, construit în secolul al XVI-lea, liderii vor analiza cum să facă Uniunea mai competitivă: simplificarea legislației, întărirea pieței unice și reducerea dependenței de materii prime critice din afara Europei.

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va oferi o prezentare privind aprobarea acordului comercial UE-SUA, iar fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, și Enrico Letta vor împărtăși viziuni privind competitivitatea Europei.

Chiar dacă SUA sau China nu au fost menționate explicit, invitația lui António Costa, președintele Consiliului European, subliniază că UE operează „într-o lume cu o concurență economică mai mare – și nu întotdeauna echitabilă”.

Vineri – duminică: Conferința de Securitate de la München

În perioada de vineri până duminică, discuțiile se vor concentra din nou pe apărare, în cadrul celei mai mari conferințe internaționale de profil. Printre participanți se numără Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general NATO Mark Rutte, secretarul de stat american Marco Rubio și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Temele oficiale vor fi securitatea și apărarea Europei, precum și viitorul relațiilor transatlantice. În spatele cortinei, întrebarea majoră rămâne dacă UE poate să-și asigure securitatea fără sprijinul Washingtonului. Rutte a fost tranșant, avertizând că Europa nu poate sta pe cont propriu.

Conform experților Rasmussen, agențiile de informații europene semnalează că Rusia ar putea ataca un aliat european chiar în timpul unui mandat Trump, ceea ce subliniază necesitatea ca Europa să fie pregătită „să opereze independent și să desfășoare operațiuni militare complexe”.

La finalul săptămânii, răspunsurile la aceste întrebări majore s-ar putea să nu fie încă clare, însă liderii europeni speră să traseze cel puțin direcția strategică a Uniunii.

