România, singura țară din UE unde Donald Trump se bucură încă de popularitate. Cine îl apreciază pe Vladimir Putin în Europa

Potrivit unui sondaj global realizat de Gallup International, România se remarcă în Uniunea Europeană ca singura țară unde președintele american Donald Trump înregistrează un rating pozitiv.

Într-un context în care numărul sondajelor privind imaginea liderilor mondiali reflectă diferențe majore între regiuni, România se remarcă ca singura țară din Uniunea Europeană unde președintele american Donald Trump înregistrează un rating pozitiv. În același timp, sprijinul pentru președintele rus Vladimir Putin rămâne extrem de limitat pe continent.

Un sondaj global al Gallup International realizat în perioada octombrie-decembrie 2025, a analizat opinia publicului din 61 de țări despre cinci lideri politici și o personalitate religioasă: Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Benjamin Netanyahu și Papa Leon.

Rezultatetele sondajului arată că, la nivel mondial, Donald Trump se află în fruntea clasamentului, cu un rating favorabil de 30%, urmat de președintele chinez Xi Jinping, cu 29%.

Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi au amândoi o rată favorabilă de 25%, iar prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu înregistrează cel mai scăzut scor, de 19%.

România face notă discordantă în UE

România se evidențiază în Europa printr-un fenomen singular: este singura țară din UE în care Donald Trump este perceput pozitiv, cu un rating de 11% net favorabil.

Aceasta contrastează puternic cu alte state europene, unde președintele american înregistrează scoruri extrem de negative: Danemarca (-84%), Suedia (-80%) și Norvegia (-79%).

În regiune, doar câteva țări din afara Uniunii Europene, precum Kosovo (27%), Moldova (10%) și Macedonia de Nord (2%), mai oferă sprijin pentru Trump.

Cine îl apreciază pe Vladimir Putin

În ceea ce îl privește pe Vladimir Putin, singura țară europeană în care liderul de la Kremlin are sprijin pozitiv este Serbia.

În Uniunea Europeană, preşedintele rus nu are nicio susținere favorabilă, iar în Ucraina rata de aprobare este extrem de scăzută (-98%).

În România, rata nefavorabilă față de președintele rus este semnificativă, 30% și comparabilă cu cea din Ungaria (34%), arătând o percepție critică a opiniei publice românești față de politica Rusiei.