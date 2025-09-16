Vizita lui Trump în Marea Britanie pune la încercare unitatea transatlantică în privința Rusiei

Președintele american Donald Trump începe astăzi a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, într-un context marcat de ceremonii fastuoase, promisiuni de cooperare economică și o divergență diplomatică majoră privind modul de a răspunde agresiunii Rusiei.

Administrația Trump dorește să evidențieze un parteneriat extins cu Londra, care include tehnologia, apărarea și energia. Însă, diferențele de poziție asupra sancțiunilor împotriva Moscovei rămân în prim-plan.

O condiție controversată privind sancțiunile

Trump a declarat că va susține noi sancțiuni împotriva Rusiei și Chinei doar dacă toate statele NATO vor proceda la fel și dacă vor opri achizițiile de petrol rusesc. Strategia, pe care a descris-o drept „bun-simț”, pune presiune directă pe premierul britanic Keir Starmer, care s-a poziționat ca unul dintre liderii europeni cei mai activi în sprijinul Kievului.

Regatul Unit a cerut în mod repetat o linie unitară de descurajare a Kremlinului, iar solicitarea lui Trump pentru un embargo colectiv asupra petrolului este văzută ca un obstacol pentru obținerea unui consens rapid.

Acord nuclear cu miză strategică

Pe lângă tensiunile diplomatice, vizita are ca obiectiv și anunțarea unui parteneriat major în domeniul energiei nucleare. Oficialii americani au confirmat că SUA și Marea Britanie vor accelera procesul de autorizare pentru noile reactoare, cu scopul de a reduce la jumătate timpul necesar implementării.

Un înalt oficial american a explicat că inițiativa urmărește să elimine dependența de combustibilul nuclear rusesc până în 2028 și să contribuie la reziliența energetică a Europei.

Relație specială, dar abordări diferite

În pofida discursului oficial despre „relația specială”, diferențele de strategie rămân vizibile. Starmer a afirmat anterior că „istoria trebuie să fie de partea făuritorilor de pace, nu a invadatorilor”, insistând pe un sprijin militar activ pentru Ucraina.

Trump, în schimb, promovează o viziune tranzacțională asupra alianțelor și cere ca Europa să își asume o parte mai mare din costurile apărării.

Libertatea de exprimare, pe agenda discuțiilor

Un oficial de la Casa Albă a confirmat că Trump intenționează să ridice problema libertății de exprimare în discuțiile bilaterale, temă pe care administrația sa a subliniat-o și în alte contexte internaționale.

Deși ceremoniile și banchetele oficiale vor domina partea vizibilă a vizitei, divergențele fundamentale dintre Washington și Londra asupra Rusiei și securității europene sunt cele care vor defini în cele din urmă tonul relației transatlantice.