Viktor Orbán susține că ucrainenii i-au amenințat familia: „Copiii și nepoții mei…”

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, afirmă că familia sa a fost vizată de amenințări din partea Ucrainei, pe fondul tensiunilor diplomatice cu Kievul și în contextul apropiatelor alegeri parlamentare din 12 aprilie.

Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a declarat că ucrainenii i-ar fi amenințat familia, într-un moment de tensiune accentuată între Budapesta și Kiev, însă există voci care minimalizează importanța acestui incident și spun că Orban s-ar folosi de acesta pentru a câștiga simpatie și sprijin în rândul alegătorilor maghiari înaintea scrutinului care ar putea încheia cei 16 ani de guvernare a administrației sale naționaliste.

În cursul serii de miercuri, 11 martie, Viktor Orban a distribui pe rețelele sociale un videoclip în care apare discutând la telefon cu fiicele sale.

„Sunt sigur că veți vedea la știri că ucrainenii nu doar că m-au amenințat pe mine, ci și pe voi”, spune el la telefon, continuând: „Copiii și nepoții mei… Trebuie să tratăm acest lucru cu seriozitate, dar să nu ne fie frică”.

Afirmațiile lui par să fie un răspuns la comentariile lui Hrihori Omelchenko, politician retras și fost ofițer în Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) în anii ’90. Omelchenko a lansat amenințări la adresa lui Orbán într-un interviu televizat, sugerând că voluntarii ucraineni ar putea urmări premierul ungar dacă acesta nu își schimbă poziția anti-ucraineană.

„Serviciile speciale ucrainene știu unde locuiește, unde își petrece nopțile, unde bea bere sau vin, unde fumează narghilea, unde merge, cu cine se întâlnește și așa mai departe”, a afirmat Hrihori Omelchenko, completând: „Nu poți scăpa de karma, nu te poți ascunde și nu vei plăti niciun miliard… Lăsați-l pe Orbán să se gândească la cei cinci copii și șase nepoți ai săi”.

Replica lui Viktor Orban a venit imediat: „Ucrainenii îmi amenință deja familia, copiii și nepoții. Totul e în regulă, dar există o limită pentru orice!”

Acest nou incident survine la scurt timp după ce și președintele Volodimir Zelenski sugerase că, în cazul în care Budapesta continuă să blocheze împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, militari ucraineni ar putea primi numărul de telefon și adresa lui Viktor Orbán, Zelenski nu l-a nominalizat direct pe premierul ungar, numindu-l doar „o persoană din Uniunea Europeană”.

Relaţia cu Ucraina şi campania electorală

Viktor Orban este cunoscut ca unul dintre susţinătorii lui Vladimir Putin în cadrul Uniunii Europene, ceea ce a tensionat relațiile cu Kievul, dar şi cu majoritatea liderilor europeni.

Cu doar o lună înainte de alegerile parlamentare din Ungaria, care vor avea loc pe 12 aprilie, sondajele plasează partidul lui Viktor Orban cu până la 20 de puncte procentuale în urmă față de partidul din opoziție condus de principalul său rival, Péter Magyar.

În acest context, premierul ungar și-a intensificat puternic campania anti-Ucraina şi tot mai multe voci afirmă că acest ultim incident privind amenințările la adresa familiei sale este folosit de Orban pentru a-și mobiliza electoratul.

Vă reamintim că, recent, au apărut acuzații că liderul ungur ar fi solicitat ajutor din partea Rusiei şi un think-tank apropiat Kremlinului a planificat o campanie de pentru a sprijini realegerea lui Viktor Orban, prezentându-l ca pe un candidat pro-pace și neutru în conflictul dintre Rusia și Ucraina.