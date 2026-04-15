Viktor Orban nu va participa la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru, după înfrângerea electorală din Ungaria

Premierul ungar în exercițiu, Viktor Orbán, nu va lua parte la reuniunea informală a Consiliului European care va avea loc săptămâna viitoare în Cipru, potrivit unui oficial al Uniunii Europene citat de POLITICO.

Decizia vine după înfrângerea suferită de liderul de la Budapesta la alegerile parlamentare de duminica trecută, scrutin care a pus capăt celor 16 ani în care s-a aflat la conducerea guvernului. Orbán rămâne, totuși, premier interimar până la preluarea oficială a puterii de către rivalul său, Péter Magyar, așteptată în luna mai.

Inițial, Orbán era programat să participe la reuniunea de două zile din 23–24 aprilie, unde liderii europeni urmează să discute despre criza din Orientul Mijlociu și viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

Conform regulilor Consiliului European, Ungaria va fi reprezentată la nivel de lider național de un alt oficial, cel mai probabil de premierul Slovaciei, Robert Fico, aliat politic al lui Orbán.

De-a lungul timpului, Viktor Orbán a fost una dintre cele mai controversate voci din cadrul Consiliului European, utilizând frecvent dreptul de veto pentru a bloca sancțiuni împotriva Rusiei și pachete de sprijin pentru Ucraina. În cadrul unui summit anterior, președintele Consiliului European, António Costa, a criticat această abordare, descriind-o drept „șantaj” și „complet inacceptabil”.

Guvernul ungar nu a oferit deocamdată un punct de vedere oficial cu privire la informațiile apărute.