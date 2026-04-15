Remus Pricopie spune că demisia lui Kelemen Hunor după ce liderul UDMR l-a susținut pe Viktor Orban ar fi „nejustificată și contraproductivă”

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, susține, într-o postare publicată pe rețelele sociale, că valul recent de critici îndreptate împotriva lui Kelemen Hunor și a UDMR provine din două direcții diferite: dezbaterea democratică internă și influențele externe care exploatează teme sensibile. În opinia sa, ideea unei demisii a lui Kelemen Hunor, în absența unei responsabilități reale, ar fi „nejustificată și contraproductivă”.

„Atacurile recente la adresa lui Kelemen Hunor și a #UDMR pot fi înțelese în două registre diferite. Primul ține de dezbaterea democratică normală. Există voci critice – inclusiv din zona dreptei progresiste – care formulează opinii, uneori dure. Acest tip de intervenție face parte din mecanismul firesc al unei societăți deschise. Al doilea registru este mai puțin vizibil, dar mai problematic: amplificarea deliberată a unor teme sensibile de către Moscova”, spune rectorul SNSPA.

„UDMR a jucat constant un rol de stabilitate și negociere rațională în politica românească”

În opinia sa, astfel de teme sunt utilizate în cadrul războiului hibrid pentru a genera tensiuni interne și pentru a slăbi actorii politici percepuți drept factori de echilibru.

„În logica războiului hibrid, astfel de subiecte sunt selectate tocmai pentru a crea tensiuni și a slăbi actorii percepuți ca factori de echilibru. În acest context, UDMR a jucat constant un rol de stabilitate și negociere rațională în politica românească. Din acest motiv, ideea unei demisii a lui Kelemen Hunor, în absența unei responsabilități reale, ar fi nu doar nejustificată, ci și contraproductivă”, mai spune Remus Pricopie.

„Slăbirea deliberată a actorilor moderați este, de regulă, o greșeală strategică”

Rectorul SNSPA avertizează că o astfel de decizie ar risca să valideze presiunile care urmăresc erodarea echilibrului politic intern.

„În loc să corecteze o problemă, o astfel de decizie ar risca să valideze exact presiunea care urmărește erodarea echilibrului. Iar într-o perioadă deja tensionată, slăbirea deliberată a actorilor moderați este, de regulă, o greșeală strategică”.