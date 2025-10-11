Viktor Orban lansează o campanie anti-plan militar UE: „Europa se îndreaptă rapid spre război”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, avertizează că Europa se apropie de o „toamnă fierbinte” și că riscul unui conflict militar continental este tot mai mare.

Într-o postare pe Facebook, liderul ungar a declarat că la reuniunea liderilor europeni de la Copenhaga, la începutul lunii octombrie, Bruxelles-ul ar fi prezentat un plan militar prin care „Europa ar plăti, ucrainenii ar lupta, iar Rusia ar fi epuizată”.

Orban a subliniat că Ungaria nu a solicitat un astfel de plan și că, după summit, a fost vizată de o campanie coordonată împotriva sa, care a inclus acuzații de spionaj, știri false și manipulări juridice.

„Nu ne putem uita la asta inactiv! Trebuie să demonstrăm din nou că poporul maghiar nu vrea război. De aceea începem astăzi să strângem semnături împotriva planurilor de război de la Bruxelles”, a afirmat premierul.

Campania de semnături este deschisă „tuturor maghiarilor iubitori de pace” și a fost promovată de Orban prin mai multe fotografii postate de la piața fermierilor din Pesterzsebet, inclusiv una în care semnează petiția împotriva planurilor militare ale UE.

În paralel, Orban a reluat acuzații mai vechi la adresa serviciilor secrete ucrainene, pe care le acuză că s-ar fi infiltrat în partidul de opoziție Tisza și în viața politică a Ungariei, pentru a sprijini forțe „pro-ucrainene”.

„Rușii sunt deja în cămară, acum trebuie să spunem: «Ucrainenii sunt deja în smartphone-ul vostru». Nu vom permite asta!”, a declarat premierul într-un interviu repostat pe platforma X.

Această poziție vine în contextul unui raport de investigație recent, conform căruia Ungaria ar fi spionat timp de ani de zile structurile Uniunii Europene și ar fi încercat să recruteze funcționari UE pentru promovarea intereselor naționale.