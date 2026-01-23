Viktor Orban, ironizat de un ministru ucrainean: „Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă îi donați toate organele”

Ministrul ucrainean de Externe a reacționat ironic la declarațiile premierului Viktor Orban, care afirma că Ucraina ar putea fi ținută în afara Uniunii Europene timp de un secol.

Vineri, 23 ianuarie, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a reacționat ironic după ce premierul Ungariei a afirmat că Ucraina ar putea fi împiedicată să adere la Uniunea Europeană pentru următorii 100 de ani.

Concret, Viktor Orban a acuzat că există un presupus „plan secret” al Comisiei Europene pentru a sprijini integrarea Ucrainei în UE, dar că Ungaria nu va avea, în următorii 100 de ani, un parlament care să aprobe aderarea Kievului.

Într-o postare pe platforma X, Andrii Sibiha i-a dar scurt replica.

„Acest plan este sortit eșecului, domnule prim-ministru. Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă ați fi dispus să-i donați toate organele. Și în ziua în care Ucraina va adera la UE, vom înrăma acest titlu în Parlamentul Ucrainei pentru a ne aminti minciunile dumneavoastră în următorii 100 de ani!”, a scris ministrul Andrii Sibiha pe platforma X.

Toate aceste dispute vin în contextul în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat recent că UE și Statele Unite lucrează la un „plan de prosperitate” destinat Ucrainei. Proiectul se bazează pe cinci piloni: creșterea productivității, integrarea în piața Uniunii Europene, atragerea de investiții, consolidarea coordonării donatorilor și implementarea de reforme economice și administrative, în scopul de a sprijini reconstrucția și dezvoltarea durabilă a Ucrainei, în paralel cu parcursul său spre integrarea europeană.