Premierul ungar Viktor Orban, nemulțumit de cerințele Ucrainei față de UE: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri că cele 800 de miliarde de dolari pe care Ucraina le-ar solicita Uniunii Europene în următorii zece ani ar însemna, pentru Ungaria, o contribuție de peste nouă miliarde de dolari.

Într-o postare pe Facebook, Viktor Orban a subliniat că „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci” şi a avertizat că, potrivit aşteptărilor Bruxellesului, Budapesta ar trebui să adopte măsuri dure pentru a putea asigura această finanţare.

Printre acestea, premierul ungar a enumerat eliminarea pensiilor pentru lunile a 13-a şi a 14-a, renunţarea la subvenţiile pentru proprietarii de locuinţe, eliminarea plafonării preţurilor la utilităţi, modificarea impozitului pe venit forfetar şi reducerea beneficiilor fiscale acordate mamelor, familiilor şi tinerilor.

Viktor Orban a precizat că aceste solicitări se regăsesc în documente precum recomandările din cadrul „semestrului european” şi procedurile de infringement, făcând referire la un raport publicat miercuri pe site-ul guvernului ungar, care sintetizează „cerinţele Bruxellesului”, potrivit agenţiei origo.hu.

„Acesta este subiectul asupra căruia se va lua o decizie pe 12 aprilie. Un lucru este sigur: vom spune nu planurilor de război ale Bruxellesului”, a mai transmis premierul Ungariei.

De curând, premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declanșat o serie de măsuri cu impact bugetar major înaintea alegerilor parlamentare, anunțând creșteri salariale, facilități fiscale extinse și introducerea celei de-a 14-a pensii. Totul se întâmplă în statul care a ajuns, oficial, cel mai sărac din Uniunea Europeană. Guvernul de la Budapesta a anunțat, într-o singură zi, creșterea cu 11% a salariilor pentru profesori, precum și scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pentru toate mamele cu vârsta sub 30 de ani.