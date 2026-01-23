search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Viktor Orbán „pune ultimele cuie în sicriul lui Zelenski”: „Ești într-o poziție disperată. Fiecare va primi ce merită”

Război în Ucraina
Publicat:

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a transmis un mesaj dur la adresa președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmând că nu va putea ajunge la un acord cu acesta și că Budapesta nu va sprijini eforturile de război ale Kievului.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Într-o postare publicată pe platforma X, Viktor Orbán a susținut că Zelenski se află „într-o poziție disperată” și l-a acuzat că, de patru ani, nu a reușit sau nu a dorit să pună capăt războiului, în pofida sprijinului oferit de Statele Unite.

„Mi se pare că nu vom putea ajunge la o înțelegere. Eu sunt un om liber care servește poporul maghiar. Tu ești un om într-o poziție disperată, care, de patru ani, nu a fost capabil sau dispus să pună capăt unui război — în ciuda faptului că președintele Statelor Unite a oferit tot sprijinul posibil”, a scris Orbán.

Liderul de la Budapesta a subliniat că Ungaria nu va susține eforturile militare ale Ucrainei, indiferent de tonul mesajelor transmise de Kiev, dar a precizat că sprijinul umanitar va continua.

„Indiferent cât de mult mă lingușești, nu putem susține eforturile tale de război. Poporul ucrainean însă — în ciuda insultelor atent alese — se poate baza în continuare pe noi pentru furnizarea de electricitate și combustibil, precum și pentru sprijinirea refugiaților care sosesc din Ucraina”, a adăugat Orbán.

În finalul mesajului, premierul ungar a afirmat că „viața însăși va rezolva restul” și că „fiecare va primi ceea ce merită”.

image

Mesajul premierului ungar a fost redistribuit de o pagină de Facebook care îl susține pe Donald Trump, aceasta publicând postarea lui Viktor Orbán însoțită de descrierea: „Prim-ministrul Ungariei pune ultimele cuie în sicriul lui Zelenski.”

Europa

