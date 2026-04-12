Video Viktor Orban face apel la „apărarea Ungariei” în ziua alegerilor. „Astăzi, niciun patriot nu trebuie să stea acasă”

Premierul Viktor Orban le-a transmis susținătorilor săi să „apere Ungaria” și să iasă la vot în scrutinul care ar putea înlătura de la putere Guvernul care conduce țara de 16 ani.

„Pacea și securitatea Ungariei pot depinde astăzi de un singur vot. Dacă îl ratăm, ne confruntăm cu amenințarea războiului. Dacă îl ratăm, siguranța financiară a familiilor maghiare va fi pusă în pericol”, a îndemnat Viktor Orbán oamenii să voteze pe pagina sa de Facebook.

Premierul a spus că această decizie „nu poate fi anulată mâine”, „prin urmare niciun patriot nu poate sta astăzi acasă”.

Datele actualizate privind prezența la vot din partea autorității electorale din Ungaria arată că 66% dintre alegători își exprimaseră opțiunea până la ora 15:00, ora locală (14:00 BST).

Acest lucru sugerează că alegerile ar putea doborî recordul de prezență al țării, comparativ cu date similare înregistrate la aceeași oră în scrutinele anterioare, scrie BBC.

Votul a început la ora 06:00, ora locală (05:00 BST), și va continua până la ora 19:00, ora locală (18:00 BST).

Potrivit sociologului electoral Andrea Szabó, ora 15:00 este un moment-cheie, fiind un adevărat indicator.

„Ora 15:00 este un moment-cheie. Un indicator real, din care putem deja trage concluzii despre rezultatele finale. Evident, nu despre cifrele de vot pe care le vedem efectiv pe site-ul NVI după ora 20:00, ci despre cum arată mobilizarea în anumite regiuni și localități ale țării”, a scris sociologul electoral Andrea Szabó pe Facebook. Ea a precizat că cea mai mare prezență înregistrată vreodată la ora 15:00 a fost în 2018, când a ajuns la 53,64%.