Alegeri în Ungaria. Ce au declarat premierul Viktor Orban și rivalul său Péter Magyar după ce au votat

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că a intrat în cursa electorală „pentru a câștiga”, după ce și-a exprimat votul duminică dimineață, la o secție din Budapesta.

Liderul partidului Fidesz a ajuns la urne în jurul orei 8:30 și a vorbit ulterior cu jurnaliștii, salutând prezența ridicată la vot din primele ore ale zilei. El a spus că o participare mare a fost, în mod tradițional, în avantajul formațiunii sale și i-a încurajat pe alegători să voteze, descriind scrutinul drept „o celebrare a democrației”.

Întrebat despre rezultatul alegerilor, Orbán a afirmat că verdictul alegătorilor trebuie respectat, subliniind importanța cadrului constituțional. El a adăugat că guvernul său a făcut progrese în ultimii ani, deși ritmul ar fi putut fi mai rapid „într-un context internațional mai favorabil”.

Premierul a sugerat, de asemenea, că nu intenționează să se retragă din viața politică, afirmând că aceasta nu va fi ultima sa participare la alegeri, relatează MTI.

Referindu-se la politica externă, Orbán a declarat că Ungaria urmărește relații apropiate cu Serbia și își dorește parteneriate solide cu liderii altor state importante. În ceea ce privește Uniunea Europeană, el a spus că Budapesta își va apăra drepturile ca stat membru și se opune oricărei forme de integrare care ar limita suveranitatea națională.

Premierul a mai avertizat asupra unor posibile crize economice și energetice în Europa, spunând că este nevoie de unitate națională pentru a face față provocărilor viitoare.

Péter Magyar: scrutinul ar putea marca „o schimbare de regim” în Ungaria

În același timp, principalul său rival, Péter Magyar, liderul partidului Tisza, a declarat după ce a votat că scrutinul ar putea marca „o schimbare de regim” în Ungaria.

El a spus că alegătorii decid între direcții fundamentale pentru țară, inclusiv orientarea geopolitică, nivelul de transparență al vieții publice și starea economiei. Magyar a încurajat participarea la vot și a descris primele date privind prezența drept un semn că alegătorii conștientizează importanța momentului.

Totodată, liderul opoziției a susținut că există riscuri legate de integritatea procesului electoral și a afirmat că partidul său a primit sesizări privind posibile nereguli, fără a oferi detalii concrete.

Magyar a declarat că se așteaptă la un rezultat favorabil și a vorbit despre începutul unei „noi etape” politice, în care instituțiile și mass-media ar funcționa pe baze mai echilibrate.

El a mai spus că, în cazul unei victorii, ar prioritiza măsuri anticorupție, consolidarea relațiilor cu Uniunea Europeană și atragerea fondurilor europene. De asemenea, a menționat intenția de a introduce limite pentru mandatele de prim-ministru și de a reforma instituțiile statului.

Alegerile sunt considerate unele dintre cele mai importante din ultimii ani în Ungaria, iar rezultatul ar putea avea implicații semnificative atât pentru politica internă, cât și pentru poziționarea țării pe plan internațional.