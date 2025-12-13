search
Viitorul premier al Cehiei refuză să furnizeze garanții pentru finanţarea Ucrainei. „Nu vom investi niciun ban”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Viitorul premier al Cehiei, Andrej Babis, a avertizat sâmbătă, 13 decembrie, că țara sa nu va accepta să furnizeze nicio garanţie pentru finanţarea Ucrainei.

Andrej Babis/FOTO: EPA-EFE
Andrej Babis/FOTO: EPA-EFE

Liderii UE vor discuta săptămâna viitoare un plan complex pentru acordarea unui împrumut Ucrainei, care ar utiliza activele ruseşti îngheţate, dar ar implica şi garanţii naţionale, scrie News.ro.

Nu vom acorda garanţii pentru nimic şi nu vom investi niciun ban”, a declarat Babis într-un videoclip postat pe reţelele sociale. Acesta va prelua puterea săptămâna viitoare.

Babis, în vârstă de 71 de ani, a mai condus guvernul ceh între 2017 și 2021 și a fost numit oficial de președintele Petr Pavel.

„Le promit tuturor cetățenilor Republicii Cehe că le voi apăra interesele, atât la nivel național, cât și internațional”, a declarat Babis la ceremonia de învestitură.

Fără o majoritate parlamentară suficientă pentru a guverna singur – partidul său deține 80 de locuri din 200 – Babis a semnat un acord de coaliție cu SPD, formațiune eurosceptică de extremă dreapta, și cu Vocea Automobiliștilor, partid de dreapta.

Campania sa electorală s-a concentrat pe creșterea beneficiilor sociale și pe reducerea ajutorului acordat Ucrainei, prioritizând cetățenii cehi.

Deși a promis loialitate față de Uniunea Europeană după alegeri, analiștii atrag atenția că revenirea sa ar putea duce la o poziție mai critică față de Bruxelles și la o apropiere de Ungaria și Slovacia, care au refuzat sprijin militar pentru Ucraina și au blocat sancțiunile împotriva Rusiei.

Cine este Andrej Babis

Născut la Bratislava pe 2 septembrie 1954, Babis a ales cetățenia cehă după divizarea Cehoslovaciei în 1993. Înainte de a intra în politică, și-a construit averea prin intermediul conglomeratului Agrofert, fondat în 1993, activ în sectoarele agricol, alimentar și chimic, cu sute de companii, inclusiv în România.

Conform Forbes, este a șaptea cea mai bogată persoană din Republica Cehă, o țară cu aproximativ 10,9 milioane de locuitori și membră NATO.

Europa

