O prințesă, implicată în corespondențele lui Jeffrey Epstein: aluzii sexuale și discuții despre fiul ei adolescent

Documentele recent publicate de Departamentul Justiției din Statele Unite o menționează de câteva sute de ori pe Prințesa Mette-Marit a Norvegiei în corespondențele lui Jeffrey Epstein, controversatul finanțator american condamnat pentru abuzuri sexuale.

E-mailurile, care datează din perioada 2011–2012, includ conversații în care prințesa solicita sfaturi lui Epstein cu privire la expunerea fiului ei adolescent la conținut sexual explicit. Într-un mesaj din noiembrie 2012, Mette-Marit întreba dacă este potrivit să-i propună fiului său, pe atunci în vârstă de 15 ani, o imagine cu „două femei goale purtând o placă de surf” ca fundal de ecran. Epstein i-a răspuns scurt: „Lasă-i pe ei să decidă, mama ar trebui să stea departe de asta.”

O altă corespondență, din 2011, implică pe Boris Nikolic, consilier științific apropiat al lui Bill Gates, care făcea aluzii cu tentă sexuală legate de prințesă, sugerând o apropiere nepotrivită. Ulterior, Epstein a descris-o pe Mette-Marit drept „a mess” („un dezastru”) și l-a invitat pe Nikolic pe insula sa, o locație celebră pentru petrecerile și întâlnirile sale controversate.

Experții și jurnaliștii care au analizat documentele spun că acestea ridică noi semne de întrebare privind relațiile personale și deciziile prințesei în perioada respectivă. Casa Regală Norvegiană a reacționat anterior la legăturile cu Epstein, descriind această relație drept „o eroare de judecată” și „o relație regretată”, fără a detalia natura conversațiilor sau întâlnirilor.

De asemenea, documentele subliniază tensiunile și dilemele cu care s-au confruntat membrii familiei regale privind protecția minorilor în contextul expunerii la conținut neadecvat, dar și presiunea exercitată de influenți financiari internaționali asupra acestora.

Analiza corespondențelor arată, de asemenea, implicarea unor figuri influente din domeniul științific și tehnologic în dialoguri care au fost ulterior criticate de mass-media internațională, ceea ce adaugă un nou strat de complexitate și controverse în scandalul Epstein.

În timp ce publicarea acestor documente ridică întrebări despre judecata și deciziile prințesei Mette-Marit, nu există dovezi că aceasta ar fi fost implicată în activități ilegale sau că ar fi participat la faptele pentru care Epstein a fost condamnat. Totuși, corespondențele evidențiază impactul global și rețeaua extinsă de contacte a finanțatorului american și modul în care acesta influența figuri publice din întreaga lume.