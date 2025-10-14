Vaticanul a numit judecători pentru procesul unui cunoscut artist iezuit, acuzat de abuzuri sexuale

Vaticanul a anunțat luni, într-un mod neobișnuit, numirea unor judecători care vor decide soarta unui celebru fost artist iezuit, ale cărui mozaicuri decorează bazilici din întreaga lume și care a fost acuzat de peste douăzeci de femei de abuz sexual, spiritual și psihologic, potrivit AP.

Cazul preotului Marko Ivan Rupnik a pătat grav moștenirea Papei Francisc, având în vedere sugestiile conform cărora papa iezuit, ordinul religios iezuit și biroul Vaticanului pentru abuzuri sexuale, condus de iezuiți, l-ar fi protejat pe unul de-al lor timp de decenii, respingând acuzațiile de abatere disciplinară împotriva sa, scrie Mediafax.

Congregația pentru Doctrina Credinței, biroul Vaticanului care gestionează cazurile de abuz sexual comise de clerici, a declarat că cei cinci judecători numiți să audieze cazul Rupnik într-o instanță canonică includ femei și preoți care nu dețin funcții în birocrația Vaticanului.

Acesta a precizat că o astfel de componență a fost „efectuată pentru a garanta mai bine, ca în orice proces judiciar, autonomia și independența instanței menționate anterior”.

Declarația sugera o recunoaștere implicită a faptului că, până acum, modul în care Vaticanul a gestionat dosarul Rupnik nu fusese deloc autonom sau independent.

Mozaicurile lui Rupnik împodobesc unele dintre cele mai vizitate altare și sanctuare ale Bisericii Catolice din întreaga lume, inclusiv la altarul din Lourdes, Franța, la Vatican, o nouă bazilică din Aparecida, Brazilia, și capela ordinului religios augustinian al Papei Leon al XIV-lea din Roma.

Scandalul Rupnik a explodat public pentru prima dată la sfârșitul anului 2022, când blogurile italiene au început să relateze afirmațiile unor călugărițe și ale altor femei care au declarat că au fost abuzate sexual, spiritual și psihologic de către acesta, inclusiv în timpul producției operelor sale de artă.

Ordinul religios iezuit al lui Rupnik a recunoscut curând că acesta fusese excomunicat pentru scurt timp în 2020 pentru că a comis una dintre cele mai grave crime ale Bisericii Catolice – folosirea confesiunii pentru a absolvi o femeie cu care avusese relații sexuale. Dar el a continuat să lucreze și să predice.