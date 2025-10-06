Papa Leon limitează puterile Băncii Vaticanului

Papa Leon al XIV-lea a anulat luni autoritatea unică a Băncii Vaticanului asupra investiţiilor deţinute de oraşul-stat, anulând una dintre reformele financiare ale predecesorului său, Francisc.

Într-un scurt decret, Leon al XIV-lea a spus că Banca Vaticanului, cunoscută oficial sub denumirea de Istituto per le Opere di Religione (IOR), nu va mai controla toate investiţiile realizate de departamentele Vaticanului, aşa cum a mandatat Francisc în 2022.

În scrisoarea apostolică „Coniuncta Cura”, Papa Leon modifică regulamentul, privând IOR de dreptul său exclusiv asupra investițiilor financiare, restituind această funcție APSA (Administrația Patrimoniului Scaunului Apostolic), scrie Agenzia Nova.

Aceasta restabilește funcția bancară pe care o pierduse în timpul pontificatului Papei Francisc: banca Vaticanului obținuse de la Papa Francisc gestionarea exclusivă a investițiilor cu fonduri ale Sfântului Scaun. „În stabilirea activităților de investiții financiare ale Sfântului Scaun”, se arată în scrisoarea apostolică „Coniuncta Cura”, „Administrația Patrimoniului Scaunului Apostolic utilizează în general în mod eficient structura organizatorică internă a Institutului pentru Operele de Religion, cu excepția cazului în care organismele competente, astfel cum sunt stabilite prin statutele Comitetului de Investiții, consideră că este mai eficient sau mai convenabil să se utilizeze intermediari financiari stabiliți în alte țări”.

Coresponsabilitatea în communio „este unul dintre principiile slujirii Curiei Romane, așa cum a fost dorit de Papa Francisc și stabilit în Constituția Apostolică Praedicate Evangelium din 19 martie 2022. Această responsabilitate comună, care privește și instituțiile curiale responsabile de activitățile de investiții financiare ale Sfântului Scaun, impune consolidarea prevederilor apărute în timp și definirea clară a rolurilor și responsabilităților fiecărei instituții, permițând tuturor să convergă într-o dinamică de colaborare reciprocă”, se arată în continuare.

„Având în vedere aceste motive, după ce am evaluat cu atenție recomandările aprobate în unanimitate de Consiliul pentru Economie și după ce am consultat experți în această materie, prin prezenta Scrisoare Apostolică emisă în formă de Motu Proprio, aprob pe deplin recomandările și stabilesc următoarele: Rescriptum ex Audientia SS.mi, intitulat „Instrucțiunea privind administrarea și gestionarea activităților financiare și a lichidității Sfântului Scaun și a instituțiilor legate de Sfântul Scaun”, din 23 august 2022, este abrogat; activitățile de investiții financiare ale Sfântului Scaun, care sunt dedicate uzului propriu și sunt desfășurate în conformitate cu art. 219 din Constituția Apostolică Praedicate Evangelium, trebuie să se conformeze prevederilor stabilite de Comitetul de Investiții, în conformitate cu Politica de Investiții aprobată”, continuă scrisoarea.

„Prin prezenta, decretez ca cele stabilite în această Scrisoare Apostolică să aibă efect ferm și permanent, indiferent de orice dispoziție contrară, chiar dacă este demnă de o mențiune specială, și să fie promulgate prin publicare în L'Osservatore Romano, intrând în vigoare în ziua publicării sale și ulterior inserate în comentariul oficial al Acta Apostolicae Sedis”, se arată în document. Scrisoarea a fost „dată la Roma, la Bazilica Sfântul Petru, la 29 septembrie 2025, de sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail, Gavril și Rafael, primii din Pontificatul meu”.

Decizia de luni oferă departamentelor Vaticanului libertatea de a utiliza bănci străine.

Leon a anulat mandatul anterior al lui Francisc, dar a spus că departamentele ar trebui să continue să utilizeze Banca Vaticanului, "cu excepţia cazului în care organismele competente... consideră că este mai eficient sau mai convenabil să recurgă la intermediari financiari stabiliţi în alte state".

Reputaţia financiară a Vaticanului a fost pătată în ultimele decenii de finanţele sale opace şi de cazurile de corupţie, delapidare şi alte infracţiuni. Francisc, care a condus Biserica Catolică timp de 12 ani, a adoptat o serie de reforme pentru a aborda aceste probleme.

Decretul lui Leon anulează doar una dintre aceste reforme, care impunea ca toate investiţiile să fie gestionate de Banca Vaticanului.

Unii oficiali s-au plâns, încă de la reforma din 2022, că mişcarea lui Francisc a dat băncii prea multă putere asupra altor departamente ale Vaticanului, care nu puteau avea nici măcar investiţii în bănci din Italia vecină.

Noul decret impune ca departamentele Vaticanului să continue să urmeze politicile de investiţii ale Vaticanului, care au fost elaborate de un comitet de supraveghere creat de Francisc în 2022.

Banca Vaticanului a fost înfiinţată în 1942 de Papa Pius al XII-lea. Baza sa de clienţi este formată din instituţiile catolice, membrii clerului, angajaţii actuali sau foşti ai Vaticanului, ambasadele şi diplomaţi acreditaţi pe lângă Sfântul Scaun.