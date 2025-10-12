Video Incident șocant la Vatican. Un bărbat a urinat pe altarul din Bazilica Sfântul Petru

Un bărbat a fost reținut vineri, după ce a urinat pe altarul principal din Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, sub privirile îngrozite ale credincioșilor aflați la fața locului, notează Le Figaro.

Individul a sărit peste barierele de securitate care interzic accesul la altar și, ajuns în fața baldachinului baroc, și-a dat jos pantalonii înainte de a comite gestul obscen.

Jandarmii aflați în civil au intervenit imediat, l-au imobilizat și l-au scos din bazilică. Zona a fost ulterior închisă pentru curățare și reconsacrare.

Surse apropiate Vaticanului au declarat că Papa Francisc a fost informat despre incident și s-a arătat profund întristat de profanare.

Gestul vine pe fondul unei serii de incidente similare din ultimii ani. În iunie 2023, un bărbat s-a dezbrăcat în același loc pentru a protesta față de războiul din Ucraina, iar în februarie 2024 un român a urcat pe altar și a distrus mai multe candelabre din secolul al XIX-lea.

Autoritățile Vaticanului analizează acum întărirea măsurilor de securitate, după ce frecvența acestor acte de vandalism a crescut vizibil.