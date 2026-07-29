Incendiile din Spania și Franța, departe de final. Un nou val de căldură amenință regiunile

Locuitorii din comunităţile afectate de incendiile de vegetaţie din vestul Madridului au început marţi să revină în locuinţele lor, după ce autorităţile au ridicat ordinele de evacuare pentru 15 localităţi. În acelaşi timp, în sud-vestul Franţei, mii de persoane au fost evacuate preventiv, pe fondul temerilor că temperaturile extreme şi vântul puternic vor alimenta din nou incendiile care au făcut ravagii în ultimele zile.

Suprafeţe întinse de păduri şi terenuri agricole au fost distruse atât în Spania, cât şi în regiunile franceze Gironde şi Landes, iar zeci de mii de oameni au fost nevoiţi să fugă din calea flăcărilor.

În localitatea spaniolă Navas del Rey, una dintre cele mai afectate, imaginile surprinse după retragerea incendiului arată maşini carbonizate, case distruse şi terenuri acoperite de cenuşă. Potrivit unei evaluări preliminare, aproximativ 50 de locuinţe au fost complet distruse, iar alte 50 au fost avariate.

Maria Paz Bolanos, o localnică în vârstă de 62 de ani, a revenit împreună cu familia la casa sa şi a descoperit că aceasta a scăpat aproape intactă.

„Locuim aici de 50 de ani. Cu siguranţă a fost bunicul meu, tatăl meu din ceruri. Cumva, a făcut în aşa fel încât focul a ajuns până acolo şi s-a oprit exact în acel punct. E un miracol”, a spus femeia.

Primarul localităţii învecinate Pelayos de la Presa, Antonio Sin, a descris dezastrul drept „o zonă de război”.

„A fost un incendiu îngrozitor, brutal... un monstru care a trecut peste noi”, a declarat acesta.

Franţa se pregăteşte pentru un nou episod critic

Dacă în Spania situaţia pare să se stabilizeze, Franţa se confruntă cu riscul reaprinderii incendiilor.

În ultimele şase zile, cel mai mare incendiu de vegetaţie din Franţa după 1949 a afectat grav sud-vestul ţării, forţând peste 220.000 de persoane să îşi părăsească locuinţele şi distrugând aproximativ 240 de case.

Autorităţile au permis întoarcerea a aproape 60.000 de oameni în trei localităţi din apropierea oraşului Bordeaux, însă au avertizat că alte 14 focare s-au reaprins.

În staţiunea Lacanau, aproximativ 4.000 de turişti au fost evacuaţi preventiv din campinguri.

Voluntarii şi pompierii continuă lupta cu incendiile, însă spun că eforturile sunt îngreunate de condiţiile meteo.

„Turnăm 8.000 de litri pe o suprafaţă, iar o oră mai târziu focul izbucneşte din nou. Ne temem în fiecare zi care trece”, a declarat voluntarul Pierre Marie.

Premierul Spaniei: „Începem să vedem luminiţa de la capătul tunelului”

Premierul spaniol Pedro Sánchez a transmis că situaţia începe să se îmbunătăţească.

„Spania întoarce soarta situaţiei şi începem să vedem luminiţa de la capătul tunelului în lupta împotriva acestor incendii.”

Mai rezervat s-a arătat însă primarul localităţii Robledo de Chavela, Fernando Casado.

„Incendiul este un pisoi care doarme pe timpul nopţii, dar un leu puternic în timpul zilei”, a avertizat edilul.

Potrivit autorităţilor, aproximativ 60.000 de persoane au fost evacuate din cauza incendiilor din Spania, care au mistuit deja 77.000 de hectare, o suprafaţă comparabilă cu cea a oraşului New York.

Europa arde sub un val de căldură brutal: Zeci de mii de oameni, evacuați din calea incendiilor de vegetație

Valul de căldură menţine Europa în alertă

Meteorologii avertizează că pericolul este departe de a fi trecut. Agenţia spaniolă AEMET a anunţat un nou val de căldură care începe miercuri şi va aduce temperaturi de până la 42 de grade Celsius în nord-estul ţării şi 39 de grade în centrul Spaniei.

Şi în Franţa sunt prognozate temperaturi foarte ridicate, însoţite de vânt uscat, condiţii considerate ideale pentru reaprinderea incendiilor.

Responsabilul ONU pentru climă, Simon Stiell, a avertizat că „alarma climatică sună din toate direcţiile”, iar oficialii europeni se tem că temperaturile extreme ar putea favoriza izbucnirea unor noi incendii şi în Europa Centrală.

„Nu am scăpat de pericol”, a avertizat şi Michael Elicegui, un locuitor din Biscarrosse, una dintre localităţile afectate din sud-vestul Franţei.