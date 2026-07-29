 Incendiile ard cu intensitatea unor „bombe atomice” în Europa. „Nu mai pot fi stinse prin metode convenționale” | adevarul.ro
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Incendiile ard cu intensitatea unor „bombe atomice” în Europa. „Nu mai pot fi stinse prin metode convenționale”

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Incendiile de vegetație care devastează sud-vestul Franței au atins o intensitate atât de mare încât au generat propriul sistem de furtuni, un fenomen extrem de rar cunoscut sub numele de pyrocumulonimbus (nori de foc). Specialiștii spun că astfel de evenimente, întâlnite până acum mai ales în Statele Unite, Canada și Australia, reprezintă un nou semnal că Europa intră într-o etapă fără precedent în ceea ce privește incendiile de vegetație.

Pompieri în lupta cu incendiile în Europa
Pompierii se luptă cu flăcările în Franța și Spania/FOTO;EPA/EFE

Temperaturile vor crește vertiginos în Franța și Spania în această săptămână, fără a se prognoza ploi care să amelioreze condițiile care alimentează incendiile în regiunile cele mai afectate din ambele țări. Autoritățile franceze avertizează că un val de căldură „intens” va atinge punctul culminant miercuri, iar cel din Spania va dura până duminică.

În Franța, căldura va agrava probabil condițiile de incendiu deja periculoase, iar în zonele afectate de poluarea aerului au fost distribuite măști de protecție.

În Spania, incendiile care devastează o zonă la vest de Madrid „se ameliorează puțin câte puțin”, spun autoritățile locale . Peste 63.000 de persoane au fost evacuate din casele lor din apropierea capitalei spaniole. În estul Spaniei, muniția rămasă din războiul civil din țară, de acum aproape un secol, reprezintă o amenințare suplimentară.

Avion cisternă aruncă apă pentru stingerea incendiilor
Avion cisternă aruncă apă pentru stingerea incendiilor

„Am intrat într-o eră a incendiilor care nu mai pot fi stinse prin metode convenționale”

Continentul european s-a confruntat dintotdeauna cu incendii de pădure, însă oamenii de știință avertizează că acestea devin tot mai extinse, mai intense și mai greu de controlat, pe fondul schimbărilor climatice. În Franța și Spania, pompierii luptă în prezent cu incendii considerate mai violente și mai imprevizibile decât oricare dintre cele înregistrate până acum.

Situația vine după un sezon record al incendiilor în Europa, iar experții spun că regiunea se alătură unor zone precum Siberia, vestul Americii de Nord sau pădurea amazoniană, unde incendiile extreme au devenit o realitate aproape anuală.

„Am intrat într-o eră a incendiilor care nu mai pot fi stinse prin metode convenționale”, afirmă Víctor Resco de Dios, profesor de inginerie forestieră și schimbări globale la Universitatea din Lleida, Spania. „Aceste incendii eliberează o energie comparabilă cu cea produsă de mai multe bombe atomice.”

Franța se confruntă cu cele mai mari incendii din istoria sa

Până în prezent, incendiile din Franța au distrus peste 116.000 de hectare de vegetație, cea mai mare suprafață înregistrată vreodată în această țară, în condițiile în care sezonul incendiilor este departe de a se fi încheiat.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a descris situația drept „fără precedent”, afirmând că este cea mai dificilă criză de acest tip cu care s-a confruntat țara de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Unul dintre cele mai spectaculoase și îngrijorătoare fenomene a fost observat în regiunea Gironde, în apropiere de Bordeaux, unde incendiile au generat nori de foc de tip pyrocumulonimbus.

Aceștia apar atunci când căldura extremă produsă de un incendiu ridică rapid coloane de aer fierbinte, care se răcesc la altitudine și formează nori asemănători celor de furtună. Fenomenul poate produce propriile rafale de vânt, fulgere și precipitații, transformând incendiul într-un sistem aproape autonom, mult mai dificil de anticipat și controlat.

Astfel de formațiuni au fost documentate în Australia, Canada și Statele Unite, însă sunt foarte rare în Europa.

Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF) spune că încă analizează dacă acesta este primul fenomen de acest tip observat în Franța. Dacă va fi confirmat, el ar demonstra caracterul excepțional al incendiilor actuale și condițiile atmosferice extreme în care acestea se dezvoltă.

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Criză simultană în mai multe state europene

Incendiile afectează simultan suprafețe întinse din Franța și Spania, ambele state solicitând sprijin prin mecanismele Uniunii Europene.

„O criză de asemenea amploare, care afectează simultan mai multe țări europene, este extrem de rară”, explică Stefan Doerr, directorul Centrului pentru Cercetarea Incendiilor de Vegetație din cadrul Universității Swansea.

În Spania, unul dintre cele mai mari incendii se desfășoară în provincia Ávila, la vest de Madrid, și este considerat deja cel mai extins din istoria țării.

Potrivit specialiștilor, numărul incendiilor distructive a crescut semnificativ. Acestea se propagă cu viteză, depășesc capacitatea serviciilor de intervenție și obligă autoritățile să evacueze comunități întregi.

Până în prezent, peste 300.000 de persoane au fost evacuate din zonele afectate din Franța și Spania.

Experții avertizează că incendiile de asemenea dimensiuni pot fi rareori stinse complet înainte ca vegetația combustibilă să fie consumată sau până la instalarea unor ploi consistente, indiferent de resursele mobilizate.

De ce sunt incendiile atât de severe?

Fiecare incendiu este influențat de numeroși factori, precum tipul vegetației, relieful, modul de administrare a terenurilor sau capacitatea de intervenție. Totuși, cercetătorii spun că factorul determinant al actualei crize îl reprezintă condițiile meteorologice extreme, amplificate de schimbările climatice.

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Încălzirea globală accentuează alternanța dintre perioade foarte umede și episoade severe de secetă, fenomen descris de cercetători drept „efectul de bici”.

Iarna trecută a fost neobișnuit de ploioasă în Franța și Spania, favorizând dezvoltarea unei vegetații abundente. Din luna mai însă, Europa Occidentală a fost afectată de valuri succesive de căldură extremă, care au uscat rapid această vegetație și au transformat-o într-un combustibil ideal pentru incendii.

În condițiile în care Franța și Spania se pregătesc pentru un nou val de căldură, specialiștii avertizează că situația s-ar putea agrava în perioada următoare.

Impactul va continua mult după stingerea flăcărilor

Autoritățile estimează că lichidarea completă a incendiilor ar putea dura luni de zile, însă consecințele lor se vor resimți mult timp după aceea.

Fumul dens afectează calitatea aerului și reprezintă un risc major pentru sănătate. La nivel mondial, poluarea provocată de incendiile de vegetație este asociată cu peste 100.000 de decese anual.

În același timp, pagubele economice sunt considerabile. Incendiile afectează zone turistice importante, regiuni viticole și infrastructură strategică aflată în apropierea unor mari orașe europene.

Pe termen lung, specialiștii spun că fenomenul ar putea schimba profund modul în care europenii își percep propriul teritoriu, pe măsură ce riscul unor incendii de mari dimensiuni devine o amenințare permanentă.

Cercetătorii avertizează că, în lipsa reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și a limitării încălzirii globale, incendiile extreme vor deveni mai frecvente și mai intense.

„Este dificil de anticipat până unde poate ajunge această evoluție”, spune Víctor Resco de Dios. „În viitorul apropiat nu vom mai putea exclude scenarii similare celor din California sau Australia, cu incendii sau complexe de incendii care să afecteze sute de mii sau chiar un milion de hectare.”

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