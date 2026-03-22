Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
Vacanțele din Grecia se scumpesc din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Reprezentanții industriei nu sunt optimiști

Conflictul militar din Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor la combustibili reduc rezervările timpurii și profiturile hotelierilor.

Skiatos-Grecia FOTO: Aerotravel„
Sectorul turismului din Grecia intră într-o perioadă de incertitudine serioasă, dictată de escaladarea tensiunilor militare în Orientul Mijlociu. Deși guvernul, reprezentat de prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, garantează siguranța destinației, mediul de afaceri rămâne precaut din cauza încetinirii rezervărilor timpurii și a erodării marjelor de profit, scrie Econ.

Într-un interviu acordat unei publicații grecești din Australia, prim-ministrul Mitsotakis a îndemnat turiștii să nu renunțe la planurile lor de vară, subliniind că țara rămâne în afara oricărui pericol, în ciuda tensiunilor militare din jurul Iranului. Cu toate acestea, reprezentanții industriei nu împărtășesc acest optimism. În prezent, rezervările provin în principal de pe piețele europene, dar volumul lor este foarte limitat, iar consumatorii demonstrează un comportament extrem de precaut.

Experții din sector prevăd că, chiar dacă numărul vizitelor rămâne același, efectul economic va fi mai slab din cauza combinației dintre costurile ridicate de transport și o creștere generală a prețului serviciilor. Cu prețuri la benzină de 2 euro pe litru și peste, este de așteptat o redirecționare serioasă a fluxului turistic. Întrucât o vacanță pe insule necesită un buget semnificativ mai mare, previziunile sunt de interes sporit pentru nordul Greciei, care este mai accesibilă pe uscat.

Provocările cu care se confruntă hotelierii sunt agravate de faptul că mare parte din contractele cu principalii operatori turistici sunt deja semnate la nivelurile de prețuri de anul trecut. Pe fondul creșterii costurilor energiei, logisticii și a aprovizionării, acest lucru reduce serios profitabilitatea sectorului. Se așteaptă ca vizitatorii să stea pentru perioade mai scurte în această vară și să aibă fonduri mai limitate pentru cheltuieli incidentale.

Profesioniștii din industrie sunt ferm convinși că, până când situația politică din regiune nu va fi reglementată, nimic din turism nu poate fi considerat cert. Dinamica prețurilor și riscul geopolitic rămân principalii factori care vor determina rezultatul final al sezonului estival care urmează.

