„Dacă murim, murim împreună”. Mărturia cutremurătoare a femeii care și-a salvat soțul după ce acesta a fost aspirat pe geamul unui avion Ryanair, la peste 6.000 de metri altitudine

O vacanță în Grecia s-a transformat într-un coșmar pentru un cuplu din Serbia, după ce un incident petrecut la bordul unui avion Ryanair a fost la un pas să se încheie cu o tragedie. Un bărbat a fost aspirat parțial în afara aeronavei, după ce un geam s-a spart în timpul zborului, iar viața lui a depins, timp de câteva minute, de forța și curajul soției sale.

Incidentul s-a produs vineri dimineață, la bordul zborului FR1879, care efectua cursa dintre Salonic (Grecia) și Memmingen (Germania). Aeronava Boeing 737-800 urcase la aproximativ 20.000 de picioare (circa 6.100 de metri) când pasagerii au auzit o explozie puternică.

Potrivit martorilor, o componentă desprinsă din zona motorului a lovit unul dintre geamurile aeronavei, care s-a spart instantaneu. În acel moment, Ljubiša Karović, aflat pe locul de la fereastră, a fost aspirat în exteriorul avionului.

„L-am apucat de picioare și am crezut că vom muri împreună”

Soția sa, Svetlana Grković, care se afla lângă el, a reacționat instinctiv și l-a prins de picioare, împiedicându-l să fie aruncat complet în afara aeronavei.

„Am reacționat imediat și l-am apucat de picioare. M-am gândit doar atât: «Dacă murim, murim împreună». A fost îngrozitor”, a declarat femeia pentru publicația sârbă Nova.

Ea a povestit că l-a ținut astfel aproximativ cinci minute, până când alți pasageri au intervenit și au reușit să-l tragă înapoi în cabină. În tot acest timp, în avion s-a instalat haosul, iar măștile de oxigen s-au declanșat automat.

„Au venit mai mulți oameni să mă ajute. Îmi amintesc în special de un bărbat și de o femeie. Acel bărbat ne-a salvat, practic, viața și mi-aș dori să-i pot mulțumi personal”, a spus Svetlana Grković.

Victima este internată în stare gravă

Ljubiša Karović se află în continuare internat. Potrivit soției sale, bărbatul nu poate vorbi din cauza rănilor suferite, are arsuri provocate de frecarea cu fuselajul aeronavei, o mână grav afectată și se află într-o stare severă de șoc.

Femeia spune că soțul ei și-a pierdut cunoștința de mai multe ori în timpul incidentului și își amintește foarte puține lucruri din ceea ce s-a întâmplat.

Originar din Vrnjačka Banja, în centrul Serbiei, Ljubiša Karović își desfășura activitatea în Grecia, unde se ocupa de vânzarea și închirierea de apartamente în stațiunile Paralia și Olympic Beach.

Pasagerii au crezut că avionul se prăbușește

Un martor a declarat că, imediat după zgomotul puternic, pasagerii aflați în partea din spate a aeronavei au crezut că avionul intră în picaj.

„Credeam că ne prăbușim. Purteam măștile de oxigen și nu știam dacă vom supraviețui”, a povestit acesta.

Un alt pasager a afirmat că victima avea răni la cap și leșina în mod repetat.

Potrivit martorilor, faptul că Ljubiša Karović purta centura de siguranță i-a salvat viața. „Dacă și-ar fi desfăcut centura, nu ar mai fi avut nicio șansă”, a spus unul dintre pasageri.

Avionul s-a întors de urgență la Salonic

Înregistrări video realizate după incident arată avarii vizibile la unul dintre motoarele aeronavei și geamul complet distrus de lângă locul ocupat de pasagerul sârb.

Ryanair a confirmat că avionul s-a întors la puțin timp după decolare pe aeroportul din Salonic, după ce unul dintre geamurile destinate pasagerilor s-a desprins în timpul zborului.

„Aeronava a aterizat în condiții normale, iar pasagerii au revenit în terminal. Un pasager a solicitat și a primit îngrijiri medicale la sol. Pentru a reduce întârzierile, a fost trimis un alt avion care i-a transportat pe pasageri la Memmingen”, a transmis compania aeriană.

Conform datelor de zbor disponibile public, aeronava a aterizat la Salonic după aproximativ o oră și 14 minute de la decolare.

În urma incidentului, o femeie însărcinată aflată la bord a fost transportată preventiv la spital. Presa locală relatează că aceasta este în afara oricărui pericol și a fost externată.

Președintele Federației Panelene a Angajaților din Spitalele Publice (POEDIN) a descris incidentul drept „o tragedie evitată în ultimul moment”.