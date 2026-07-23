Suspiciuni de fraudă cu bani publici: premierul Ungariei verifică împrumutul gigant oferit Macedoniei de Nord

Guvernul Ungariei a deschis o anchetă privind un împrumut de un miliard de euro acordat Macedoniei de Nord prin banca de stat Eximbank, în condiții considerate extrem de avantajoase, a anunțat joi premierul Peter Magyar, care susține că tranzacția ar putea face parte dintr-o serie de operațiuni controversate desfășurate în timpul fostului guvern condus de Viktor Orban.

Conform premierului ungar, creditul a fost acordat cu o dobândă de 3,25% și a beneficiat de o garanție de stat care acoperea integral riscul. Acesta este unul dintre mai multe dosare în care este implicată Eximbank și care sunt în prezent verificate de autorități, relatează publicația maghiară hvg.hu.

Peter Magyar, ajuns la conducerea Guvernului după alegerile din aprilie, a declarat că există suspiciuni potrivit cărora fondurile destinate sprijinirii companiilor ungare ar fi fost folosite pentru consolidarea unui aliat politic extern și, posibil, în beneficiul unor firme apropiate fostei puteri.

Împrumutul a fost anunțat în 2024 de premierul Macedoniei de Nord, Hristijan Mickoski, liderul formațiunii conservatoare VMRO-DPMNE, considerată un aliat politic al lui Viktor Orban, notează Agerpres.

Tot în perioada guvernării lui Orban, Ungaria i-a acordat azil fostului premier nord-macedonean Nikola Gruevski, condamnat pentru corupție în țara sa.

Premierul ungar a precizat că ministrul Economiei și Energiei a sesizat poliția în legătură cu patru cazuri care implică Eximbank, inclusiv împrumutul acordat Macedoniei de Nord. Sesizarea vizează suspiciuni de deturnare de fonduri, administrare defectuoasă și alte posibile infracțiuni.

Un alt dosar analizat de autorități privește un proiect de infrastructură din Africa, pentru care Eximbank și Banca Ungară pentru Dezvoltare au acordat unei companii private o garanție financiară în valoare de 126 de miliarde de forinți, echivalentul a aproximativ 394 de milioane de dolari.

Eximbank nu a comentat până în prezent acuzațiile și nici deschiderea anchetei.

„Guvernul nu vrea să dea verdicte în aceste cazuri, totuși vom furniza toată asistența necesară pentru a stabili dacă s-au comis infracțiuni”, a declarat Peter Magyar.

Noul Executiv de la Budapesta și-a asumat combaterea corupției. În această lună, Guvernul a depus în Parlament un proiect de lege pentru înființarea unui birou anticorupție, iar Comisia Europeană a anunțat că Ungaria va adera la Biroul Procurorului European (EPPO).