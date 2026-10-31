 Una dintre cele mai vechi publicații independente din Rusia își închide porțile după 30 de ani. Jurnaliștii de la Novaya Gazeta: „Am fost uciși” | adevarul.ro
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Una dintre cele mai vechi publicații independente din Rusia își închide porțile după 30 de ani. Jurnaliștii de la Novaya Gazeta: „Am fost uciși”

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Una dintre cele mai vechi publicații independente din Rusia, Novaya Gazeta, își încetează activitatea după ce autoritățile ruse au închis treptat toate căile prin care redacția putea funcționa. Jurnaliștii au anunțat că vor părăsi sediul pe 9 noiembrie, după mai bine de 30 de ani de activitate.

Novaya Gazeta își închide porțile după 30 de ani
Novaya Gazeta își închide porțile după 30 de ani Foto: novayagazeta.ru

„Am fost uciși”, au transmis jurnaliștii de la Novaya Gazeta într-un comunicat prin care au anunțat încetarea activității publicației. Redacția a precizat că, pe 9 noiembrie, va stinge luminile în sediul în care a funcționat timp de trei decenii, își va închide serverele și va pleca.

„Ziarul nu mai există. Autoritățile ruse și serviciile de securitate ruse au forțat echipa noastră editorială să-și înceteze activitatea”, au transmis reprezentanții publicației.

Aceștia au descris închiderea drept rezultatul unei campanii coordonate, în urma căreia au rămas fără sediu, fără platforma prin care primeau donații de la cititori și fără resursele necesare pentru a continua.

„Am fost lipsiți de toate resursele noastre. În totalitate”, au afirmat jurnaliștii.

Redacția a susținut că instituțiile bancare care au întrerupt relațiile cu publicația au invocat reguli interne, fără să menționeze că acestea ar fi stabilite de Serviciul Federal de Securitate (FSB).

Șase jurnaliști au fost uciși pentru activitatea lor

În comunicat, redacția a amintit că, în cei peste 30 de ani de existență, șase dintre colegii săi au fost uciși în timpul actualului regim politic, nu în perioada tulbure a anilor '90, după cum au subliniat reprezentanții publicației.

Printre aceștia se numără jurnalista de investigație Anna Politkovskaia, cunoscută pentru relatările sale despre războiul din Cecenia, precum și Igor Domnikov, Iuri Șcekochihin, Stas Markelov, Anastasia Baburova și Natalia Estemirova.

Publicația a relatat și despre persecuțiile la care au fost supuși jurnaliștii săi în ultimii ani. Editorul Dmitri Muratov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a fost atacat cu vopsea care conținea acid și aproape că și-a pierdut vederea. Atacatorii au fost eliberați, potrivit comunicatului.

De asemenea, editorialista Elena Milașina a fost răpită și bătută în Cecenia, iar Oleg Roldugin, unul dintre editorii publicației, a fost arestat și urmează să fie judecat pentru colectarea de informații.

Cenzură și presiuni după invazia Ucrainei

Novaya Gazeta a continuat să publice în Rusia după invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, însă activitatea sa a fost afectată de restricții și presiuni din partea autorităților.

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Jurnaliștii au afirmat că, după introducerea acuzațiilor penale pentru „discreditarea armatei ruse”, nu au mai putut relata despre cele mai importante și tragice evenimente ale perioadei. Site-ul publicației a fost blocat, licența i-a fost retrasă, tipografia a fost confiscată, iar publicarea ziarului a fost interzisă în orice format.

O parte dintre jurnaliști au fost nevoiți să părăsească Rusia.

„Cenzura se aplică practic în toate domeniile vieții civice”, au transmis reprezentanții redacției, care au descris situația drept una în care apărarea drepturilor și libertăților fundamentale a ajuns să fie considerată infracțiune.

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Foto: novayagazeta.ru

„Este povestea unei țări și a unei societăți”

În mesajul de închidere, jurnaliștii au susținut că dispariția publicației nu reprezintă doar sfârșitul unei instituții de presă, ci reflectă situația mai largă din societatea rusă.

„Aceasta nu este doar povestea noastră, ci povestea unei țări și a unei societăți care sunt distruse sistematic”, au transmis aceștia, indicând FSB, Ministerul Justiției și Procuratura printre instituțiile pe care le consideră responsabile.

Redacția a făcut referire și la articolul 29 din Constituția Rusiei, care prevede interzicerea cenzurii, afirmând că această garanție a devenit o ironie în condițiile actuale.

„Uciderea Novaya Gazeta este încă o dovadă”, au concluzionat jurnaliștii, amintind că au scris despre aceste probleme atât timp cât li s-a permis să o facă.

Novaya Gazeta a fost fondată în 1993 de un grup de jurnaliști, printre care și Dmitri Muratov. Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a contribuit la finanțarea publicației cu o parte din banii primiți odată cu distincția, potrivit POLITICO.

După invazia rusă în Ucraina, redacția s-a împărțit în două proiecte: Novaya Gazeta Europe, care a continuat să funcționeze independent în afara Rusiei, și publicația originală, rămasă în țară.

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