search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Un simbol al Coroanei Britanice, vandalizat de activiști în Turnul Londrei. Patru persoane au fost arestate

0
0
Publicat:

Patru persoane au fost arestate la Turnul Londrei după ce au vandalizat vitrina care protejează Coroana Imperială, aruncând pe geam plăcintă cu mere și cremă de vanilie.

Incident mai puţin obişnuit în celebrul obiectiv turistic Turnul Londrei, sâmbătă, 6 decembrie, în urma căruia patru persoane au fost reținute, după ce au vandalizat vitrina în care este expusă Coroana Imperială, parte a Bijuteriilor Coroanei.

Imaginile distribuite de activiști pe rețelele de socializare surprind momentul în care un protestatar scoate dintr-o pungă o tavă de aluminiu plină cu plăcintă cu mere și o aruncă în direcția vitrinei, în timp ce un alt membru al grupului toarnă peste geam un recipient cu cremă de vanilie.

În timpul acțiunii, unul dintre protestatari a strigat: „Democraţia s-a prăbuşit”, iar altul a completat: „Marea Britanie este distrusă. Am venit aici, la bijuteriile naţiunii, pentru a recâştiga puterea”.

Turiștii aflați în zonă au privit surprinși momentul, iar o angajată a Turnului Londrei a alertat imediat personalul prin stația radio internă şi apoi autorităţile, potrivit BBC.

Poliția Metropolitană a anunțat că cei patru suspecți au fost arestați sub suspiciunea de distrugere, iar zona Jewel House, unde sunt păstrate și expuse piesele regale, a fost închisă temporar, fiind ulterior deschisă, la începutul după-amiezii, după evaluarea situației de către echipele de securitate.

Responsabilitatea pentru incident a fost revendicată de grupul Take Back Power, care se definește drept o nouă mișcare de „rezistență civilă non-violentă”.

Reprezentanții grupului susțin că protestul a avut ca scop creşterea presiunii asupra guvernului britanic pentru crearea unei adunări permanente a cetățenilor, o „casă a Poporului” care ar trebui să aibă competența de a „impozita averea extremă şi de a repara Marea Britanie”.

Incidentul de la Turnul Londrei este al doilea protest major al grupului Take Back Power în decurs de câteva zile. Miercuri, trei activiști au golit mai mulţi saci cu gunoi de grajd în holul hotelului Ritz, sub bradul de Crăciun de 7,5 metri.

Coroana Imperială, un simbol al monarhiei britanice

Coroana Imperială, vizată de activişti, este una dintre cele mai recunoscute și prețioase piese ale monarhiei. A fost purtată de rege la încoronarea din 2023, la plecarea din Abația Westminster, și este utilizată doar în momente oficiale solemne, precum deschiderea Parlamentului.

Realizată în 1937 pentru încoronarea lui George al VI-lea, coroana cântărește peste un kilogram și este împodobită cu 2.868 de diamante, 17 safire, 11 smaralde, patru rubine și 269 de perle.

În perioadele fără ceremonii, aceasta este expusă în Jewel House, în Turnul Londrei, sub supraveghere strictă.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
digi24.ro
image
La 91 de ani, un pensionar care a moștenit aproape un milion de euro a donat toți banii. I-a lăsat pe toți fără cuvinte
stirileprotv.ro
image
Rugăciune de Sfântul Nicolae. Se rostește în seara de 6 decembrie
gandul.ro
image
Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare
mediafax.ro
image
Încă un jucător pleacă de la FCSB la finalul anului! Decizia a fost anunţată înaintea meciului cu Dinamo
fanatik.ro
image
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
libertatea.ro
image
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Lovitură chiar înainte de alegeri! Instanța a decis: un SINGUR candidat eligibil. Votul poate fi, totuși, anulat
digisport.ro
image
Apar informații că liderii mondiali sunt deja în alertă: obiectul misterios '3I/ATLAS' pare că emite un puls identic cu cel al unei nave extraterestre
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Comuna unde tot mai mulți părinți din oraș își trimit copiii la școală. Mulţi aleg să se mute aici definitiv
observatornews.ro
image
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
cancan.ro
image
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
prosport.ro
image
Greșeli care îți afectează calculatorul fără să îți dai seama: Cum să îți protejezi PC-ul și îl ai mai multă vreme
playtech.ro
image
Primul 11 al FCSB în derby-ul cu Dinamo. Marea surpriză din atac după accidentările lui Bîrligea și Miculescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, după lovitura dată de Înalta Curte pe pensiile speciale: 'Problemele de procedură nu se mai pun. Să se judece pe fond'
stiripesurse.ro
image
România a fost zguduită de un CUTREMUR, în această dimineață. Unde s-au produs seismul
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan a dat vestea proastă privind creșterea pensiilor în 2026. Cinci milioane de pensionar, vizați: „Deciziile nu pot fi schimbate”
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri
click.ro
image
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
click.ro
image
Saveta Bogdan a dat cărțile pe față! Și-a înșelat sau nu Gheorghe Turda soția: „El a fost un om...”
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă