Un simbol al Coroanei Britanice, vandalizat de activiști în Turnul Londrei. Patru persoane au fost arestate

Patru persoane au fost arestate la Turnul Londrei după ce au vandalizat vitrina care protejează Coroana Imperială, aruncând pe geam plăcintă cu mere și cremă de vanilie.

Incident mai puţin obişnuit în celebrul obiectiv turistic Turnul Londrei, sâmbătă, 6 decembrie, în urma căruia patru persoane au fost reținute, după ce au vandalizat vitrina în care este expusă Coroana Imperială, parte a Bijuteriilor Coroanei.

Imaginile distribuite de activiști pe rețelele de socializare surprind momentul în care un protestatar scoate dintr-o pungă o tavă de aluminiu plină cu plăcintă cu mere și o aruncă în direcția vitrinei, în timp ce un alt membru al grupului toarnă peste geam un recipient cu cremă de vanilie.

În timpul acțiunii, unul dintre protestatari a strigat: „Democraţia s-a prăbuşit”, iar altul a completat: „Marea Britanie este distrusă. Am venit aici, la bijuteriile naţiunii, pentru a recâştiga puterea”.

Turiștii aflați în zonă au privit surprinși momentul, iar o angajată a Turnului Londrei a alertat imediat personalul prin stația radio internă şi apoi autorităţile, potrivit BBC.

Poliția Metropolitană a anunțat că cei patru suspecți au fost arestați sub suspiciunea de distrugere, iar zona Jewel House, unde sunt păstrate și expuse piesele regale, a fost închisă temporar, fiind ulterior deschisă, la începutul după-amiezii, după evaluarea situației de către echipele de securitate.

Responsabilitatea pentru incident a fost revendicată de grupul Take Back Power, care se definește drept o nouă mișcare de „rezistență civilă non-violentă”.

Reprezentanții grupului susțin că protestul a avut ca scop creşterea presiunii asupra guvernului britanic pentru crearea unei adunări permanente a cetățenilor, o „casă a Poporului” care ar trebui să aibă competența de a „impozita averea extremă şi de a repara Marea Britanie”.

Incidentul de la Turnul Londrei este al doilea protest major al grupului Take Back Power în decurs de câteva zile. Miercuri, trei activiști au golit mai mulţi saci cu gunoi de grajd în holul hotelului Ritz, sub bradul de Crăciun de 7,5 metri.

Coroana Imperială, un simbol al monarhiei britanice

Coroana Imperială, vizată de activişti, este una dintre cele mai recunoscute și prețioase piese ale monarhiei. A fost purtată de rege la încoronarea din 2023, la plecarea din Abația Westminster, și este utilizată doar în momente oficiale solemne, precum deschiderea Parlamentului.

Realizată în 1937 pentru încoronarea lui George al VI-lea, coroana cântărește peste un kilogram și este împodobită cu 2.868 de diamante, 17 safire, 11 smaralde, patru rubine și 269 de perle.

În perioadele fără ceremonii, aceasta este expusă în Jewel House, în Turnul Londrei, sub supraveghere strictă.