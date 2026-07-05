Un raport răstoarnă stereotipurile despre românii din Marea Britanie: contribuția lor este uriașă

Românii reprezintă cel mai activ grup de migranți din punct de vedere economic din Regatul Unit, iar contribuția lor la economia și societatea britanică este mult mai mare decât sugerează stereotipurile privind munca slab calificată, potrivit raportului „Contribuțiile diasporei românești la economia și societatea britanică”, realizat de ACORD UK și Bournemouth University.

Raportul a fost lansat pe 2 iulie, în cadrul unui eveniment găzduit în Parlamentul britanic de Gareth Thomas, președintele Grupului Parlamentar pentru România (APPG for Romania). La eveniment au participat ambasadorul Marii Britanii la București, Giles Portman, ambasadorul României la Londra, Laura Popescu, consilierul de stat pentru românii de pretutindeni, Ana Maria Geană, consulul general al României la Londra, Robert Marin, precum și oficiali britanici, parlamentari, diplomați și reprezentanți ai comunității românești.

Românii au devenit indispensabili în sectoare-cheie ale economiei britanice

Potrivit raportului, antreprenorii români sunt din ce în ce mai activi în sectoare-cheie ale economiei britanice, precum robotica, inteligența artificială, tehnologia financiară (fintech), securitatea cibernetică, energia și startup-urile bazate pe cercetare.

Datele prezentate arată că adulții născuți în România și Bulgaria au înregistrat cea mai ridicată rată de ocupare și activitate independentă din Anglia și Țara Galilor, de 80,4%, potrivit Recensământului din 2021.

De asemenea, conform celor mai recente date ale Fiscului britanic (HMRC), cetățenii români au plătit în anul fiscal 2019-2020 aproximativ 2,399 miliarde de lire sterline sub formă de impozit pe venit și contribuții la asigurările sociale. Autorii raportului estimează că această contribuție a crescut semnificativ în ultimii ani, în condițiile în care salariul mediu lunar al românilor a ajuns la 2.427 de lire sterline, cu aproximativ 45% mai mare decât în 2019 și apropiat de media britanică, de 2.555 de lire.

În decembrie 2025, în Regatul Unit erau înregistrați 349.700 de salariați români.

Raportul mai arată că aproape 80% dintre românii din Regatul Unit au vârste cuprinse între 20 și 49 de ani, ceea ce îi transformă într-o resursă importantă pentru piața muncii britanică, în special în contextul îmbătrânirii populației.

Contribuția românilor este una semnificativă și în sistemul public de sănătate. Numărul angajaților români din NHS s-a dublat în ultimii ani, de la 3.098 în iunie 2016 la 6.575 în iunie 2025. România ocupă astfel locul al cincilea între statele Uniunii Europene în ceea ce privește personalul din NHS England și locul al nouălea între toate naționalitățile non-britanice. Românii lucrează ca medici, asistenți medicali, moașe, farmaciști, fizioterapeuți, radiologi și personal tehnic.

Un alt domeniu în care românii au un rol esențial este construcțiile. Studiul citează o analiză care arată că România este principala sursă externă de muncitori din acest sector, românii reprezentând aproximativ 5% din întreaga forță de muncă din construcții la nivel național și aproape 19% în Londra.

Eveniment dedicat femeilor românce din diaspora, organizat în Parlamentul britanic

Totodată, o treime dintre românii din Anglia și Țara Galilor au studii universitare sau calificări superioare, iar comerțul dintre Regatul Unit și România a ajuns la 10,3 miliarde de lire sterline în cele patru trimestre încheiate în trimestrul IV al anului 2025, dublându-se în ultimul deceniu. Exporturile britanice către România susțin aproximativ 23.500 de locuri de muncă în Regatul Unit.

Recensământul din 2021 arată că românii reprezintă a patra cea mai mare comunitate de persoane născute în afara Regatului Unit. Totodată, limba română este cea mai vorbită limbă străină din Londra și a doua cea mai vorbită limbă străină din Anglia și Țara Galilor, după poloneză.

Ambasadorul României la Londra, Laura Popescu: „Avem potențialul unei adevărate superputeri comunitare”

Ambasadorul României la Londra, Laura Popescu, a declarat că studiul reprezintă „un instrument valoros pentru promovarea unei imagini bazate pe date și realități și nu pe stereotipuri asociate migrației”.

„Raportul reflectă schimbarea de percepție asupra comunității românești și rolul tot mai important pe care aceasta îl are în Regatul Unit, în contextul în care o mai bună înțelegere a comunităților conduce la politici mai bune, instituții mai puternice și societăți mai reziliente”, a afirmat ambasadorul.

Laura Popescu a precizat că, în toate întâlnirile cu oficiali și angajatori britanici, românii sunt apreciați pentru seriozitatea și etica lor profesională.

„În toate întâlnirile cu oficiali sau angajatori britanici, comunitatea românească s-a aflat printre principalele teme de discuție, de fiecare dată interlocutorii vorbind în termeni apreciativi despre români, despre seriozitatea, etica muncii și contribuția lor la dezvoltarea Regatului Unit”, a spus Laura Popescu.

În cadrul unei întâlniri dedicate comunității românești, organizată la Consulatul General al României din Londra, Laura Popescu a subliniat că statisticile prezentate în raport demonstrează potențialul românilor din Regatul Unit.

„Românii sunt una dintre cele mai mari, mai dinamice și mai harnice comunități din Regatul Unit, iar statisticile pe care se bazează acest raport demonstrează că avem potențialul unei adevărate superputeri comunitare”, a declarat ambasadorul.

Laura Popescu și-a încheiat discursul cu un apel la unitate în rândul diasporei românești: „O comunitate unită este o comunitate respectată. O comunitate implicată este o comunitate influentă. Iar o comunitate care își cunoaște propria valoare este o comunitate puternică.”