search
Duminică, 5 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Un raport răstoarnă stereotipurile despre românii din Marea Britanie: contribuția lor este uriașă

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Românii reprezintă cel mai activ grup de migranți din punct de vedere economic din Regatul Unit, iar contribuția lor la economia și societatea britanică este mult mai mare decât sugerează stereotipurile privind munca slab calificată, potrivit raportului „Contribuțiile diasporei românești la economia și societatea britanică”, realizat de ACORD UK și Bournemouth University.

Românii sunt cea mai activă comunitate de migranți din Marea Britanie. FOTO: Facebook
Românii sunt cea mai activă comunitate de migranți din Marea Britanie. FOTO: Facebook

Raportul a fost lansat pe 2 iulie, în cadrul unui eveniment găzduit în Parlamentul britanic de Gareth Thomas, președintele Grupului Parlamentar pentru România (APPG for Romania). La eveniment au participat ambasadorul Marii Britanii la București, Giles Portman, ambasadorul României la Londra, Laura Popescu, consilierul de stat pentru românii de pretutindeni, Ana Maria Geană, consulul general al României la Londra, Robert Marin, precum și oficiali britanici, parlamentari, diplomați și reprezentanți ai comunității românești.

Românii au devenit indispensabili în sectoare-cheie ale economiei britanice

Potrivit raportului, antreprenorii români sunt din ce în ce mai activi în sectoare-cheie ale economiei britanice, precum robotica, inteligența artificială, tehnologia financiară (fintech), securitatea cibernetică, energia și startup-urile bazate pe cercetare.

Datele prezentate arată că adulții născuți în România și Bulgaria au înregistrat cea mai ridicată rată de ocupare și activitate independentă din Anglia și Țara Galilor, de 80,4%, potrivit Recensământului din 2021.

De asemenea, conform celor mai recente date ale Fiscului britanic (HMRC), cetățenii români au plătit în anul fiscal 2019-2020 aproximativ 2,399 miliarde de lire sterline sub formă de impozit pe venit și contribuții la asigurările sociale. Autorii raportului estimează că această contribuție a crescut semnificativ în ultimii ani, în condițiile în care salariul mediu lunar al românilor a ajuns la 2.427 de lire sterline, cu aproximativ 45% mai mare decât în 2019 și apropiat de media britanică, de 2.555 de lire.

În decembrie 2025, în Regatul Unit erau înregistrați 349.700 de salariați români.

Raportul mai arată că aproape 80% dintre românii din Regatul Unit au vârste cuprinse între 20 și 49 de ani, ceea ce îi transformă într-o resursă importantă pentru piața muncii britanică, în special în contextul îmbătrânirii populației.

Contribuția românilor este una semnificativă și în sistemul public de sănătate. Numărul angajaților români din NHS s-a dublat în ultimii ani, de la 3.098 în iunie 2016 la 6.575 în iunie 2025. România ocupă astfel locul al cincilea între statele Uniunii Europene în ceea ce privește personalul din NHS England și locul al nouălea între toate naționalitățile non-britanice. Românii lucrează ca medici, asistenți medicali, moașe, farmaciști, fizioterapeuți, radiologi și personal tehnic.

Un alt domeniu în care românii au un rol esențial este construcțiile. Studiul citează o analiză care arată că România este principala sursă externă de muncitori din acest sector, românii reprezentând aproximativ 5% din întreaga forță de muncă din construcții la nivel național și aproape 19% în Londra.

Eveniment dedicat femeilor românce din diaspora, organizat în Parlamentul britanic

Totodată, o treime dintre românii din Anglia și Țara Galilor au studii universitare sau calificări superioare, iar comerțul dintre Regatul Unit și România a ajuns la 10,3 miliarde de lire sterline în cele patru trimestre încheiate în trimestrul IV al anului 2025, dublându-se în ultimul deceniu. Exporturile britanice către România susțin aproximativ 23.500 de locuri de muncă în Regatul Unit.

Recensământul din 2021 arată că românii reprezintă a patra cea mai mare comunitate de persoane născute în afara Regatului Unit. Totodată, limba română este cea mai vorbită limbă străină din Londra și a doua cea mai vorbită limbă străină din Anglia și Țara Galilor, după poloneză.

Ambasadorul României la Londra, Laura Popescu: „Avem potențialul unei adevărate superputeri comunitare”

Ambasadorul României la Londra, Laura Popescu, a declarat că studiul reprezintă „un instrument valoros pentru promovarea unei imagini bazate pe date și realități și nu pe stereotipuri asociate migrației”.

„Raportul reflectă schimbarea de percepție asupra comunității românești și rolul tot mai important pe care aceasta îl are în Regatul Unit, în contextul în care o mai bună înțelegere a comunităților conduce la politici mai bune, instituții mai puternice și societăți mai reziliente”, a afirmat ambasadorul.

Laura Popescu a precizat că, în toate întâlnirile cu oficiali și angajatori britanici, românii sunt apreciați pentru seriozitatea și etica lor profesională.

„În toate întâlnirile cu oficiali sau angajatori britanici, comunitatea românească s-a aflat printre principalele teme de discuție, de fiecare dată interlocutorii vorbind în termeni apreciativi despre români, despre seriozitatea, etica muncii și contribuția lor la dezvoltarea Regatului Unit”, a spus Laura Popescu.

În cadrul unei întâlniri dedicate comunității românești, organizată la Consulatul General al României din Londra, Laura Popescu a subliniat că statisticile prezentate în raport demonstrează potențialul românilor din Regatul Unit.

„Românii sunt una dintre cele mai mari, mai dinamice și mai harnice comunități din Regatul Unit, iar statisticile pe care se bazează acest raport demonstrează că avem potențialul unei adevărate superputeri comunitare”, a declarat ambasadorul.

Laura Popescu și-a încheiat discursul cu un apel la unitate în rândul diasporei românești: „O comunitate unită este o comunitate respectată. O comunitate implicată este o comunitate influentă. Iar o comunitate care își cunoaște propria valoare este o comunitate puternică.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
digi24.ro
image
Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele
stirileprotv.ro
image
Vânătoarea de oligarhi pornită de Zelenski ajunge și în România. Cum i-a fost pus pe tavă un afacerist din „Batalionul Monaco”, înainte de atentatul din Principat
gandul.ro
image
PUTIN și Trump, convorbire de 90 de minute. Ce au discutat
mediafax.ro
image
Situație penibilă pentru „ciurucul” lui Gigi Becali de la FCSB. Unde a ajuns să se antreneze. Video
fanatik.ro
image
Capsula timpului din Israel. O peșteră neatinsă de 400.000 de ani rescrie ce știam despre pre-neanderthalieni
libertatea.ro
image
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
digi24.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
La două luni după nunta anului din România, Victor Cornea a răspuns acuzațiilor legate de Andreea Bălan
digisport.ro
image
Topul țărilor din Europa cu cei mai bogați tineri. Cine ocupă primul loc
click.ro
image
A lăsat New York-ul pentru Oradea. Povestea americanului care s-a îndrăgostit și s-a mutat în România: „Toată lumea e calmă aici”
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Anchetă: Copilul negociat ca o marfă de propria mamă, preluat de un asistent maternal. Cum se apără părinţii
observatornews.ro
image
Alertă la granița României! Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
cancan.ro
image
Ce pensie ridicolă a luat un pensionar cu 35 ani munciți pe salariul minim? „Nu mi-au pus și grupele de muncă”
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
prosport.ro
image
Moștenirea banilor din Pilonul II, explicată pas cu pas. Ce spune legea în 2026
playtech.ro
image
Fotbalist român, condamnat la 8 ani de închisoare în Anglia! A înjunghiat un jurnalist la Londra
fanatik.ro
image
Salariile din SPP: cât câștigă oamenii care asigură protecția președintelui. Lucian Pahonțu, peste 20 de ani la șefie și un venit anual de 370.000 de lei
ziare.com
image
Gestul lui Mbappe de după Paraguay - Franța a provocat scandalul la CM 2026! Deschamps: ”Urmau să-l facă bucăți”
digisport.ro
image
Horoscop săptămânal 6-12 iulie 2026. Universul testează trei zodii care au parte de schimbări importante
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Oana Zăvoranu o desființează pe Anca Alexandrescu după scandalul cu Călin Georgescu. Acuzaţii fără precedent!
romaniatv.net
image
Hainele și alte produse de pe Temu și Shein, pericol pentru sănătate. 7 din 10 produse pot produce boli în organism
mediaflux.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Americanul care a dat New York-ul pentru Oradea. S-a îndrăgostit iremediabil de o româncă, iar acum are o viață nouă
click.ro
image
Coșmarul trăit de mai mulți turiști români care au rămas blocați în Tunisia: „Suntem cu copii mici, ceva rău, nu se poate așa”
click.ro
image
Momente dificile pentru Rică Răducanu. Fostul mare fotbalist a ajuns la spital după ce a căzut pe scări: „Mi-e tare frică, respir greu”
click.ro
Albert și Charlene de Monaco alături de Jacques și Gabriella FB jpg
Charlene de Monaco, așa cum n-ai mai văzut-o vreodată. Aceste îmbrățișări publice ale "prințesei de gheață" nu au trecut neobservate
okmagazine.ro
planets solar system jpg
Horoscop bilunar pentru intervalul 3–16 iulie 2026. Află care este zodia norocoasă a perioadei și marile schimbări din carieră, bani și relații
clickpentrufemei.ro
Jul 1, 2026, 04 46 34 PM png
Ultima noapte a Constantinopolului: cum a dispărut Imperiul Roman după 1.500 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce a însemnat pentru Mario Fresh despărțirea de Alexia Eram. Mărturisirea artistului la aproape doi ani de la separare. „Sunt relaxat și singur”
image
Americanul care a dat New York-ul pentru Oradea. S-a îndrăgostit iremediabil de o româncă, iar acum are o viață nouă

OK! Magazine

image
Kate Middleton, regina neîncoronată a Wimbledonului, a trăit un moment rușinos din cauza tatălui ei. "Am fost îngrozită!”

Click! Pentru femei

image
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii

Click! Sănătate

image
Obiceiul din timpul somnului care îți poate crește tensiunea arterială