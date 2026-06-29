Ministerul Muncii majorează finanțarea studiilor în asistență socială. Cine sunt cei vizați de măsură

Suma pentru finanțarea studiilor universitare în asistență socială destinată angajaților primăriilor din mediul rural a fost majorată la 35.450 de lei, a informat luni Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS).

Finanțarea este acordată angajaților primăriilor din mediul rural care urmează studii universitare în domeniul asistenței sociale, în cadrul proiectului SCI2000, transmite MMFTSS printr-un comunicat.

Astfel, valoarea maximă a sprijinului financiar crește de la 29.300 de lei la 35.450 de lei pentru fiecare beneficiar, sumă care acoperă costurile aferente celor trei ani de studii universitare și cheltuielile conexe.

„Decizia vine în contextul creșterii costurilor educației și urmărește ca niciun angajat care dorește să se specializeze pentru a sprijini mai bine oamenii vulnerabili din comunitatea sa să nu renunțe din motive financiare”, se mai arată în comunicat.

Finanțarea include taxele de înscriere și de școlarizare, taxa pentru examenul de licență, cheltuielile de transport și cazare necesare participării la cursuri și examene, precum și taxa de înscriere în Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, după absolvire.

În total, 200 de angajați ai primăriilor vor putea beneficia de această oportunitate de dezvoltare profesională.

„Investiția în pregătirea specialiștilor reprezintă una dintre componentele proiectului SCI2000. În multe localități rurale, atribuțiile din domeniul asistenței sociale sunt îndeplinite de angajați care își desfășoară activitatea cu dedicare, dar fără pregătire universitară de specialitate”, a declarat Ștefania Andreescu, managerul de proiect.

Potrivit acesteia, prin finanțarea studiilor, beneficiarii dobândesc competențele necesare pentru a oferi servicii sociale de calitate și pentru a răspunde mai eficient nevoilor copiilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități și familiilor aflate în dificultate.

Proiectul „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate” (SCI2000) este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, fiind finanțat din Fondul Social European Plus și este cel mai mare proiect de incluziune socială al Uniunii Europene.

„SCI2000 va contribui la dezvoltarea serviciilor comunitare integrate în 2.000 de comune din România și la îmbunătățirea accesului la servicii sociale, medicale și educaționale pentru aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile”, mai precizează comunicatul.