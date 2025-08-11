Spionajul militar ucrainean se află în spatele unui atac cu drone asupra unei rafinării de petrol din Republica Komi, aflată la aproximativ 2.000 km de Ucraina, au declarat pentru Ukrainska Pravda surse din cadrul Serviciului de Informații în domeniul Apărării din Ucraina (DIU).

DIU a lovit rafinăria LUKOIL-Uhhtaneftepererabotka într-o operațiune specială care a avut loc duminică, 10 august, potrivit acestor surse.

Instalația vizată de dronele ucrainene, situată în Republica Komi din Rusia, la peste 2.000 km de granița cu Ucraina, furnizează combustibil și lubrifianți forțelor ruse.

Surse din serviciile secrete ucrainene au declarat pentru Ukrainska Pravda că dronele au lovit un rezervor de stocare a produselor petroliere, provocând o scurgere, și au avariat o unitate de procesare a gazelor.

Anterior, canalele rusești de Telegram au relatat despre un atac asupra rafinăriei Komi, primul de acest fel.

Canalul de Telegram VChK-OGPU, conectat cu forțele de securitate ruse, a publicat imagini urmările atacului asupra unuia dintre rezervoarele rafinăriei.

Locuitorii din Uhta și Siktivkar au raportat întreruperi ale internetului mobil. Autoritățile regionale ruse întrerup frecvent comunicațiile în timpul atacurilor cu drone, invocând motive de securitate. Aeroportul local a suspendat temporar sosirile și plecările.